Константин Пушкарев: Играя с Доусом и Бойдом, главное не мешаться

«Хорошие моменты имели, но не реализовали их, хотя было достаточно много большинства. Этот компонент нам нужно улучшать, конечно. Для меня при игре в первой тройке главное — это ребятам не мешаться. Есть еще проблемы, не всегда понимаю, как партнеры сыграют, другая игра совсем с Доусом и Бойдом получается. Надо быть лучше мне для первого звена», — сказал Пушкарев.