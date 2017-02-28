Константин Пушкарев: Играя с Доусом и Бойдом, главное не мешаться
Форвард астанинского «Барыса» Константин Пушкарев прокомментировал матч с челябинским «Трактором» — 1:2 ОТ.
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«Хорошие моменты имели, но не реализовали их, хотя было достаточно много большинства. Этот компонент нам нужно улучшать, конечно. Для меня при игре в первой тройке главное — это ребятам не мешаться. Есть еще проблемы, не всегда понимаю, как партнеры сыграют, другая игра совсем с Доусом и Бойдом получается. Надо быть лучше мне для первого звена», — сказал Пушкарев.
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