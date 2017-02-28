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28 февраля 2017, 21:06 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Авангард» осложнил себе жизнь, «Магнитка» оступилась в Пекине

В ежедневном обзоре «СЭ» рассказывает о самом интересных событиях трех серий плей-офф на «Востоке».

Обзор трех серий <nobr>плей-офф</nobr> на Востоке. Увеличить
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ПЕКИН УВИДЕЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ НАД ЧЕМПИОНОМ

«Куньлунь» как минимум одну победу в серии заслужил еще раньше. Владимир Юрзинов очень грамотно использует те козыри, которые у него есть. По организации игры это одна из лучших команд лиги. Очень много и зачастую в негативном контексте говорится о том, что китайский новичок КХЛ может десятками приглашать иностранцев. Но, положа руку на сердце, кто из многочисленных легионеров прошел бы в состав клубов из первой десятки? Максимум пара человек. Да и то с большой натяжкой. Финские защитники Туука Мянтюля с Йонасоом Ярвиненом давно с неба звезд не хватают, что не помешало им в «Куньлуне» оказаться на ведущих ролях. И так можно сказать чуть ли не про каждого игрока. Были бы они столь эффективны в другом клубе — большой вопрос.

Особенно здорово хозяева выглядели в том отрезке матча, с которого начали действовать по счету, поскольку повели с разницей в три шайбы. Отличная работа по блокированию бросков (20 за матч) и нейтрализации ударного звена Коваржа заслуживают больших комплиментов. Самым ярким эпизодом игры для хозяев стала позиционная атака, пришедшая ко второй шайбе в ворота «Металлурга». В ней было прекрасно все, особенно завершающий пас Мянтюля на свободного Чеда Рау.

Упрекать «Магнитку» за отсутствие стопроцентной концентрации на протяжении всей встречи сложно. Попытка выиграть матч на классе вполне разумна с учетом того, что многим лидерам команды далеко за 30 лет. На этот раз добиться успеха малой кровью не удалось. Шансы увидеть уральцев в следующем раунде по-прежнему велики. С трудом верится, что «Куньлунь» сумеет придумать что-то новое. Да и не может вратарь уровня Василия Кошечкина перестать выручать в каждом матче. В четвертой игре серии ему не везло, так что Илья Воробьев после трех пропущенных шайб бросил в дело молодого голкипера Илью Самсонову. Наверно, в последнем голе вина Кошечкина была.

ОМИЧЕЙ НАКАЗАЛИ ЗА ПАССИВНОСТЬ

Для «Авангарда» уже случилось самое худшее, что могло быть в первом раунде. Серия гарантированно растянулась на шесть матчей, это означает необходимость повторного визита во Владивосток. Даже если омичи выйдут в следующую стадию, то будут находиться в связи с многочасовыми перелетами не в лучшем состоянии. Однако обыграть «Адмирал» еще нужно очень постараться. Пока «моряки» ни в чем не уступают более сильному по всем «бумажным» показателям сопернику. В реальности о каком-либо превосходстве «Авангарда» говорить не приходится. Главный тренер фаворита Федор Канарейкин не слишком эффективно использует преимущество своей команды в индивидуальном мастерстве. Играть пассивно и где-то даже трусливо в расчете на ошибку соперника еще уместно, если речь идет, допустим, о «Магнитке» или «Ак Барсе». Но для «Адмирала» это вариант лучше не придумаешь. В составе дальневосточного клуба много молодежи, которая в условиях давления может потеряться, а с учетом маленькой площадки активный хоккей способен принести больше пользы. А что на выходе? «Авангард» сподобился на скромные 15 силовых приемов за матч, как следствие — режим наибольшего благоприятствования для «Адмирала». Хозяева в третьем периоде из-за повреждения потеряли ведущего защитника Джонатана Блума. Он должен восстановиться к пятой игре.

ДУБЛЬ

Для того, чтобы быть успешным с таким стилем игры необходимы звезды — хоккеисты, способные решить эпизод в одиночку. В составе омской команды есть чех Владимир Соботка. В серии он выглядит прилично. Во вторник роль первой скрипки взял на себя Антон Бурдасов. Если бы его еще кто-нибудь поддержал, то гости могли увезти из Владивостока победу. Автору дубля воспринимать такой исход матча, наверное, огорчительнее всех. Его голы позволяли «Авангарду» два раза вести в счете. Особенно хороша была вторая шайба, забитая кистевым броском мирового уровня.

МЕСТЬ СВОИМ

Ко всем трем голам в ворота «Авангарда» руку приложили воспитанники омского хоккея. В этом можно усмотреть системную проблему — своих воспитанников доводить до ума у себя в клубе не всегда получается. В то же время кидать камни в руководство и тренерский штаб, кляня их на чем свет стоит, нельзя. Уверен, что эта проблема со временем вполне решаема. Да и в отличие от многих других клубов с большим бюджетом «Авангард» не поступает в духе «ни себе, ни людям» и дает возможность своей молодежи раскрыться в большом хоккее на стороне. Вероятно, это на каком-то этапе может повредить самому клубу. Зато в более широкой перспективе выигрывает весь российский хоккей. И, кто знает, быть может года через три-четыре Максим Казаков и Владимир Ткачев поднимут Кубок Гагарина в форме родной команды..

Пока действительность по отношению к «Авангарду» сурова. Казаков, забракованный в родном клубе в прошлом сезоне, забросил уже пятую шайбу в серии. Можно обвинить в пропущенном голе чешского вратаря Доминика Фурха, но и скрытый бросок форварда в ближний угол получился классным.

Нет сомнений, что ежегодный трофей лучшего новичка по окончании сезона достанется 21-летнему нападающему «Адмирала» Владимиру Ткачеву. В регулярном чемпионате он набрал 39 очков. Перед плей-офф уроженец Омска залечивал травму, поэтому пропустил первую игру. Но как только Ткачев набрал обороты, то стало понятно, почему его так ценят в «Адмирале». Этот негабаритный нападающий отлично работает с шайбой и умеет отдать мягкий пас под убойной бросок. Когда Ткачев сравнивал счет, реализуя численное преимущество в формате «5 на 3», то сам роскошно бросил в касание. В овертайме он уже выступил в качестве ассистента, выложив удобную передачу на Джеймса Райта.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЬЦОВА

Серия «Трактора» и «Барыса» с медийной точки зрения выходит не слишком богатой на события. Особенно на фоне «зеленого дерби» и матчей «Авангарда» с «Адмиралом». Выделить можно разве что самый молодой гол плей-офф КХЛ в исполнении 17-летнего челябинского вундеркинда Виталия Кравцова, превзошедшего своих знаменитых земляков Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. Правда, болельщики этих команд игры нервов теряют не меньше, чем уфимцы и казанцы. С точки зрения зрелищности серия выглядит заурядной — оба главных тренера пляшут от обороны. Но вместе с тем находится место и для драматических моментов. Ближе к концу третьего периода защитник «Трактора» Кирилл Кольцов едва не похоронил собственную команду. Сначала он сломал клюшку нападающему «Барыса» Константина Пушкареву, за что закономерно получил малый штраф, а через несколько секунд отбросил ее обломки в сторону — это прегрешение карается буллитом. Канадский казахстанец Найджел Доус штрафной бросок не реализовал, но чуть позже сравнял счет в большинстве.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МИНИМУМ

На последней минуте основного времени вратарь Хенрик Карлссон невероятным образом спас «Барыс», отразив бросок в упор. Партнеры его не поддержали. Слишком многое в игре команды из Астаны завязано на действиях первого звена — совсем как в «Магнитке» с ее доминирующей тройкой Коваржа. Челябинцы по ходу серии научились эффективно бороться с лучшими силами противника, сделав половину дела. С результативностью у «Трактора» по-прежнему большие проблемы, но и двух заброшенных шайб ему на этот раз хватало для победы.

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