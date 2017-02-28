«Авангард» осложнил себе жизнь, «Магнитка» оступилась в Пекине
В ежедневном обзоре «СЭ» рассказывает о самом интересных событиях трех серий
плей-офф на «Востоке».
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ПЕКИН УВИДЕЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ НАД ЧЕМПИОНОМ
«Куньлунь» как минимум одну победу в серии заслужил еще раньше. Владимир Юрзинов очень грамотно использует те козыри, которые у него есть. По организации игры это одна из лучших команд лиги. Очень много и зачастую в негативном контексте говорится о том, что китайский новичок КХЛ может десятками приглашать иностранцев. Но, положа руку на сердце, кто из многочисленных легионеров прошел бы в состав клубов из первой десятки? Максимум пара человек. Да и то с большой натяжкой. Финские защитники Туука Мянтюля с Йонасоом Ярвиненом давно с неба звезд не хватают, что не помешало им в «Куньлуне» оказаться на ведущих ролях. И так можно сказать чуть ли не про каждого игрока. Были бы они столь эффективны в другом клубе — большой вопрос.
Особенно здорово хозяева выглядели в том отрезке матча, с которого начали действовать по счету, поскольку повели с разницей в три шайбы. Отличная работа по блокированию бросков (20 за матч) и нейтрализации ударного звена Коваржа заслуживают больших комплиментов. Самым ярким эпизодом игры для хозяев стала позиционная атака, пришедшая ко второй шайбе в ворота «Металлурга». В ней было прекрасно все, особенно завершающий пас Мянтюля на свободного Чеда Рау.
Упрекать «Магнитку» за отсутствие стопроцентной концентрации на протяжении всей встречи сложно. Попытка выиграть матч на классе вполне разумна с учетом того, что многим лидерам команды далеко за 30 лет. На этот раз добиться успеха малой кровью не удалось. Шансы увидеть уральцев в следующем раунде
ОМИЧЕЙ НАКАЗАЛИ ЗА ПАССИВНОСТЬ
Для «Авангарда» уже случилось самое худшее, что могло быть в первом раунде. Серия гарантированно растянулась на шесть матчей, это означает необходимость повторного визита во Владивосток. Даже если омичи выйдут в следующую стадию, то будут находиться в связи с многочасовыми перелетами не в лучшем состоянии. Однако обыграть «Адмирал» еще нужно очень постараться. Пока «моряки» ни в чем не уступают более сильному по всем «бумажным» показателям сопернику. В реальности о
ДУБЛЬ
Для того, чтобы быть успешным с таким стилем игры необходимы звезды — хоккеисты, способные решить эпизод в одиночку. В составе омской команды есть чех Владимир Соботка. В серии он выглядит прилично. Во вторник роль первой скрипки взял на себя Антон Бурдасов. Если бы его еще
МЕСТЬ СВОИМ
Ко всем трем голам в ворота «Авангарда» руку приложили воспитанники омского хоккея. В этом можно усмотреть системную проблему — своих воспитанников доводить до ума у себя в клубе не всегда получается. В то же время кидать камни в руководство и тренерский штаб, кляня их на чем свет стоит, нельзя. Уверен, что эта проблема со временем вполне решаема. Да и в отличие от многих других клубов с большим бюджетом «Авангард» не поступает в духе «ни себе, ни людям» и дает возможность своей молодежи раскрыться в большом хоккее на стороне. Вероятно, это на
Пока действительность по отношению к «Авангарду» сурова. Казаков, забракованный в родном клубе в прошлом сезоне, забросил уже пятую шайбу в серии. Можно обвинить в пропущенном голе чешского вратаря Доминика Фурха, но и скрытый бросок форварда в ближний угол получился классным.
Нет сомнений, что ежегодный трофей лучшего новичка по окончании сезона достанется 21-летнему нападающему «Адмирала» Владимиру Ткачеву. В регулярном чемпионате он набрал 39 очков. Перед
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЬЦОВА
Серия «Трактора» и «Барыса» с медийной точки зрения выходит не слишком богатой на события. Особенно на фоне «зеленого дерби» и матчей «Авангарда» с «Адмиралом». Выделить можно разве что самый молодой гол
ЧЕЛЯБИНСКИЙ МИНИМУМ
На последней минуте основного времени вратарь Хенрик Карлссон невероятным образом спас «Барыс», отразив бросок в упор. Партнеры его не поддержали. Слишком многое в игре команды из Астаны завязано на действиях первого звена — совсем как в «Магнитке» с ее доминирующей тройкой Коваржа. Челябинцы по ходу серии научились эффективно бороться с лучшими силами противника, сделав половину дела. С результативностью у «Трактора»
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