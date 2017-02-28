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28 февраля 2017, 21:04 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Умарк: Четвёртая игра с «Ак Барсом» была упорной, даже, наверное, скучной

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал поражение от «Ак Барса» в четвёртом матче четвертьфинала Восточной конференции (1:2, 1−3 в серии).

«Мы проиграли. Нам надо выиграть следующую игру, я не хочу больше акцентироваться на этом матче. Была упорная игра, даже, наверное, скучная. Надо было нам забить первыми в этом матче. Естественно, надо постараться забить первыми в начале игры, чтобы не проводить весь матч, отыгрываясь. Ну и ключевое — нужно забить в большинстве.

Миша Воробьёв хорошо играет. Всё дело в том, что у нас не получается забить первыми. Мы очень много времени проводим, пытаясь отыграться, вместо того чтобы вести в счёте. Плохо, конечно, что проиграли в концовке, но мы уже ничего не можем с этим поделать. Нам надо выучить урок и перенести его на следующий матч, чтобы не допускать таких ошибок.

Что я думаю о моменте со Степаном Захарчуком в прошлом матче? Я не лига, они принимают решения, они об этом заботятся. Я не могу ничего с этим сделать", — цитирует Умарка пресс-служба клуба.

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