Дастин Бойд: Необходимо выиграть в Челябинске и вернуть преимущество в серии

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz итоги матча подвел нападающий столичного клуба Дастин Бойд.



— Дастин, почему сложно довести до броска и забить в большинстве моментов?

— В целом, мы играли сегодня не очень хорошо, не реализовали большинство, не бросали и не создавали достаточно моментов. За это и поплатились, в следующем матче играть нужно намного лучше, чем сегодня.



— Уже в первом периоде три большинства и ни одного гола, почему?

— Было бы здорово создать больше моментов и забить сразу же. Кто-то выключался из игры, ничто не работало. Возможно, нужно лучше готовиться к игре.



— В этой игре меньше силовых приемов, менее жестко играли команды, осторожничали?

— Это хоккей в плей-офф, меньше столкновений, но по-прежнему силовой хоккей, хотя в прошлой игре играли жестче. В этом отрезке постарались сделать шаг вперед и вывести игру на новый уровень.



— В прошлом матче впервые видели тебя в драке, настолько эмоциональный был матч?

— Когда бьют в голову, играют грязно, это провоцирует нас, тяжело сдержаться.



— Предстоит матч в Челябинске, какие ожидания?

— Очень важный пятый матч в серии, нам необходимо выиграть и привезти преимущество в серии домой. Предстоит много работы, должны сыграть намного лучше, чем сегодня, выходить и быть готовыми к тяжелым 60 минутам.



— Менее удачливы были, ведь нельзя сказать, что «Трактор» во многом превосходил сегодня?

— Хотел бы я сам знать причину, хотелось выиграть. Нужно переосмыслить все, просмотреть видео, обратить внимание на ошибки.



— В этом матче особенно чувствовалась нехватка Брэндона, как считаешь?

— Бо — огромная поддержка для нас, думаю, он близок к возвращению. Нам остается сделать шаг вперед и выиграть важные матчи.