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28 февраля 2017, 21:03 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Дастин Бойд: Необходимо выиграть в Челябинске и вернуть преимущество в серии

Впервые в серии «Барыс» — «Трактор» командам не удалось решить исход матча в основное время. И первый в плей-офф овертайм сложился неудачно для хозяев.

Впервые в серии <span class=error>Барыс</span> — Трактор командам не удалось решить исход матча в основное время. И первый в <nobr>плей-офф</nobr> овертайм сложился неудачно для хозяев. Увеличить
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В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz итоги матча подвел нападающий столичного клуба Дастин Бойд.

 — Дастин, почему сложно довести до броска и забить в большинстве моментов?
— В целом, мы играли сегодня не очень хорошо, не реализовали большинство, не бросали и не создавали достаточно моментов. За это и поплатились, в следующем матче играть нужно намного лучше, чем сегодня.

 — Уже в первом периоде три большинства и ни одного гола, почему?
— Было бы здорово создать больше моментов и забить сразу же. Кто-то выключался из игры, ничто не работало. Возможно, нужно лучше готовиться к игре.

 — В этой игре меньше силовых приемов, менее жестко играли команды, осторожничали?
— Это хоккей в плей-офф, меньше столкновений, но по-прежнему силовой хоккей, хотя в прошлой игре играли жестче. В этом отрезке постарались сделать шаг вперед и вывести игру на новый уровень.

 — В прошлом матче впервые видели тебя в драке, настолько эмоциональный был матч?
— Когда бьют в голову, играют грязно, это провоцирует нас, тяжело сдержаться.

 — Предстоит матч в Челябинске, какие ожидания?
— Очень важный пятый матч в серии, нам необходимо выиграть и привезти преимущество в серии домой. Предстоит много работы, должны сыграть намного лучше, чем сегодня, выходить и быть готовыми к тяжелым 60 минутам.

 — Менее удачливы были, ведь нельзя сказать, что «Трактор» во многом превосходил сегодня?
— Хотел бы я сам знать причину, хотелось выиграть. Нужно переосмыслить все, просмотреть видео, обратить внимание на ошибки.

 — В этом матче особенно чувствовалась нехватка Брэндона, как считаешь?
— Бо — огромная поддержка для нас, думаю, он близок к возвращению. Нам остается сделать шаг вперед и выиграть важные матчи.

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