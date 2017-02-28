Дастин Бойд: Необходимо выиграть в Челябинске и вернуть преимущество в серии
Впервые в серии «Барыс» — «Трактор» командам не удалось решить исход матча в основное время. И первый в
плей-офф овертайм сложился неудачно для хозяев.
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Видимо, что-то случилось...
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В интервью корреспонденту республиканского
— Дастин, почему сложно довести до броска и забить в большинстве моментов?
— В целом, мы играли сегодня не очень хорошо, не реализовали большинство, не бросали и не создавали достаточно моментов. За это и поплатились, в следующем матче играть нужно намного лучше, чем сегодня.
— Уже в первом периоде три большинства и ни одного гола, почему?
— Было бы здорово создать больше моментов и забить сразу же.
— В этой игре меньше силовых приемов, менее жестко играли команды, осторожничали?
— Это хоккей в
— В прошлом матче впервые видели тебя в драке, настолько эмоциональный был матч?
— Когда бьют в голову, играют грязно, это провоцирует нас, тяжело сдержаться.
— Предстоит матч в Челябинске, какие ожидания?
— Очень важный пятый матч в серии, нам необходимо выиграть и привезти преимущество в серии домой. Предстоит много работы, должны сыграть намного лучше, чем сегодня, выходить и быть готовыми к тяжелым 60 минутам.
— Менее удачливы были, ведь нельзя сказать, что «Трактор» во многом превосходил сегодня?
— Хотел бы я сам знать причину, хотелось выиграть. Нужно переосмыслить все, просмотреть видео, обратить внимание на ошибки.
— В этом матче особенно чувствовалась нехватка Брэндона, как считаешь?
— Бо — огромная поддержка для нас, думаю, он близок к возвращению. Нам остается сделать шаг вперед и выиграть важные матчи.
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