Занковец: «Барыс» надеется, что капитан команды Боченски сыграет в плей-офф КХЛ

«Барыс» во вторник в овертайме со счетом 1:2 уступил челябинскому «Трактору» в четвертой игре первого раунда плей-офф КХЛ, счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Боченски не играет с 16 февраля, когда в домашнем матче регулярного чемпионата против новокузнецкого «Металлурга» (победа «Кузни» в овертайме — 2:3) получил удар в голову от защитника соперников Алексея Васильченко.

«Здорово сыграл вратарь “Трактора” (Павел Францоуз), здорово защитники соперника чистили “пятак”, и мы не успевали добивать. Быстроты нам не хватало, на усталости уже не успевали решения принимать. Боченски никуда не улетал, он дома, он с нами. Мы надеемся, что войдет в строй, сыграет в плей-офф, но когда — сказать не могу», — объяснил Занковец журналистам.