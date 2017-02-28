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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28924705/
28 февраля 2017, 21:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Занковец: «Барыс» надеется, что капитан команды Боченски сыграет в плей-офф КХЛ

Астанинский хоккейный клуб «Барыс» надеется, что капитан команды Брэндон Боченски сыграет в плей-офф КХЛ, заявил главный тренер клуба из столицы Казахстана Эдуард Занковец.

«Барыс» во вторник в овертайме со счетом 1:2 уступил челябинскому «Трактору» в четвертой игре первого раунда плей-офф КХЛ, счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Боченски не играет с 16 февраля, когда в домашнем матче регулярного чемпионата против новокузнецкого «Металлурга» (победа «Кузни» в овертайме — 2:3) получил удар в голову от защитника соперников Алексея Васильченко.

«Здорово сыграл вратарь “Трактора” (Павел Францоуз), здорово защитники соперника чистили “пятак”, и мы не успевали добивать. Быстроты нам не хватало, на усталости уже не успевали решения принимать. Боченски никуда не улетал, он дома, он с нами. Мы надеемся, что войдет в строй, сыграет в плей-офф, но когда — сказать не могу», — объяснил Занковец журналистам.

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