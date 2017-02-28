Занковец: «Барыс» надеется, что капитан команды Боченски сыграет в плей-офф КХЛ
Астанинский хоккейный клуб «Барыс» надеется, что капитан команды Брэндон Боченски сыграет в
плей-офф КХЛ, заявил главный тренер клуба из столицы Казахстана Эдуард Занковец.
«Барыс» во вторник в овертайме со счетом 1:2 уступил челябинскому «Трактору» в четвертой игре первого раунда
«Здорово сыграл вратарь “Трактора” (Павел Францоуз), здорово защитники соперника чистили “пятак”, и мы не успевали добивать. Быстроты нам не хватало, на усталости уже не успевали решения принимать. Боченски никуда не улетал, он дома, он с нами. Мы надеемся, что войдет в строй, сыграет в
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