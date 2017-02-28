Гатиятулин: Не скажу, что «Трактор» играет грубо, просто в плей-офф жёсткая игра

«В первую очередь хотел бы поблагодарить наших болельщиков. На прошлый матч не все смогли добраться, была тяжёлая дорога. Сегодня приехала наша группа поддержки, которая весь сезон была нашим шестым игроком. По игре — тяжёлые матчи, ребята выжимают из себя всё, что есть. Спасибо им за это. Была равная игра, очень рады, что победили.



С чем связано большое количество удалений? Комментировать судейство — не моё дело, наше дело — готовить команду, играть. Это плей-офф, все хотят победить, возникают разные игровые ситуации. Не сказал бы, что мы играем грубо, просто в плей-офф жёсткая игра. Никаких заданий, чтобы нанести травму сопернику, нет.

Кольцов своим штрафом команду нисколько не подвёл. Это игра, эмоции, усталость. Тяжёлые игры через день. Был игровой момент. Мы сражаемся командой и очень рады, что сегодня победили», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.