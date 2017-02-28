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28 февраля 2017, 20:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу казанского клуба. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (16-я минута) и Джастин Азеведу (60). У проигравших отличился Кирилл Капризов (60). Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса».

Следующий матч пройдет 2 марта в Казани.

28.02.2017 17:00 Зрители 8070 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Уфа Арена"
Салават Юлаев 1:2 Ак Барс
(0:1, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Никлас Сведберг 58:54 (Н. Сведберг 59:16-59:53) Эмиль Гарипов
1-й период
01:29 Евгений Бодров
Рафаэль Батыршин 04:19
Степан Захарчук 06:11
Степан Захарчук 06:11
14:11 Михаил II Воробьев
Владимир Ткачев (Дж. Азеведо, И. Секач) 15:01
15:25 Александр Нестеров
19:19 Михаил II Воробьев
Джастин Азеведо 19:19
Иржи Секач 19:19
Владимир Ткачев 19:19
2-й период
29:57 Денис Куляш
39:43 Александр Нестеров
Атте Охтамаа 39:43
3-й период
42:19 Томаш Мертль
59:16 Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк)
Джастин Азеведо (В. Ткачев) 59:53
Статистика
14 Штрафное время 22
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
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