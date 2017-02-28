«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в четвертом матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (16-я минута) и Джастин Азеведу (60). У проигравших отличился Кирилл Капризов (60). Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса».
Следующий матч пройдет 2 марта в Казани.
|28.02.2017 17:00
|Зрители 8070
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|1:2
|Ак Барс
|(0:1, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Никлас Сведберг 58:54 (Н. Сведберг 59:16-59:53)
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|01:29
|Евгений Бодров
|Рафаэль Батыршин
|04:19
|Степан Захарчук
|06:11
|Степан Захарчук
|06:11
|14:11
|Михаил II Воробьев
|Владимир Ткачев (Дж. Азеведо, И. Секач)
|15:01
|15:25
|Александр Нестеров
|19:19
|Михаил II Воробьев
|Джастин Азеведо
|19:19
|Иржи Секач
|19:19
|Владимир Ткачев
|19:19
|2-й период
|29:57
|Денис Куляш
|39:43
|Александр Нестеров
|Атте Охтамаа
|39:43
|3-й период
|42:19
|Томаш Мертль
|59:16
|Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк)
|Джастин Азеведо (В. Ткачев)
|59:53
Статистика
|14
|Штрафное время
|22
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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