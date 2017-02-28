«Барыс» проиграл «Трактору» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ

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Первый период команды провели без заброшенных шайб. Счет же был открыт в начале второго отрезка игры. На 33-й отличился канадский нападающий «Трактора» Пол Щехура.

В третьем периоде «Барыс» смог уйти от поражения в основное время. На 54-й минуте хозяева получили право на буллит, но вратарь «Трактора» Павел Францоуз справился с броском Найджела Доуса. Реабилитировался за промах капитан «Барыса» через семь секунд, когда смог поразить ворота соперника уже с игры — 1:1.

В оставшееся время как «Барыс», так и «Трактор» вполне могли вырвать победу, однако на высоте были вратари. В итоге — впервые в этой серии команды выявили сильнейшего в овертайме.

Пятый матч серии между «Барысом» и «Трактором» пройдет 2 марта в Челябинске и начнется в 20:00 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал KazSport.