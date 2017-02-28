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28 февраля 2017, 19:47 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Трактору» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ

«Барыс» проиграл «Трактору» в четвертом матче. Игра проходила в Астане сегодня, 28 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в овертайме в пользу «Трактора».

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Первый период команды провели без заброшенных шайб. Счет же был открыт в начале второго отрезка игры. На 33-й отличился канадский нападающий «Трактора» Пол Щехура.

В третьем периоде «Барыс» смог уйти от поражения в основное время. На 54-й минуте хозяева получили право на буллит, но вратарь «Трактора» Павел Францоуз справился с броском Найджела Доуса. Реабилитировался за промах капитан «Барыса» через семь секунд, когда смог поразить ворота соперника уже с игры — 1:1.

В оставшееся время как «Барыс», так и «Трактор» вполне могли вырвать победу, однако на высоте были вратари. В итоге — впервые в этой серии команды выявили сильнейшего в овертайме.

Пятый матч серии между «Барысом» и «Трактором» пройдет 2 марта в Челябинске и начнется в 20:00 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал KazSport.

28.02.2017 16:30 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 1:2 ОТ Трактор
(0:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Анвар Гатиятулин
Вратари
Хенрик Карлссон Павел Францоуз
1-й период
Павел Францоуз 02:10
04:19
Дмитрий Пестунов 08:32
14:32 Максим Семенов
2-й период
24:30 Брендан Шиннимин
Пол Щехура (М. Якуценя, Ал. Кручинин) 32:38
3-й период
Алексей Петров 40:35
40:39 Кори Тривино
47:26
53:32 Найджел Доус
Кирилл Кольцов 53:32
53:39 Найджел Доус (К. Даллмэн)
59:23 Иван Кучин
Овертайм
Константин Климонтов 61:05
Алексей Петров 65:13
Статистика
8 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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