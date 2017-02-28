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28 февраля 2017, 18:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форварды «Динамо» Мн Палушай и Петтерссон пропустят пятый матч с «Локомотивом»

Нападающие минского «Динамо» Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай не сыграют в пятом матче четвертьфинала Западной конференции с «Локомотивом», который состоится в Ярославле 1 марта (1−3 в серии).

Нападающие минского Динамо <span class=error>Фредрик</span> Петтерссон и <span class=error>Аарон</span> <span class=error>Палушай</span> не сыграют в пятом матче четвертьфинала Западной конференции с Локомотивом который состоится в Ярославле 1 марта (1−3 в серии). Увеличить
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На официальном сайте клуба сообщается, что игроки остались в Минске из-за проблем со здоровьем и будут готовиться к матчу 3 марта на «Минск-Арене». На выезд тренерский штаб «Динамо» взял 26 игроков.

Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнёв.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Никита Мицкевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артём Волков, Артур Гаврус, Сергей Костицын.

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