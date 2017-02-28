Форварды «Динамо» Мн Палушай и Петтерссон пропустят пятый матч с «Локомотивом»
Нападающие минского «Динамо» Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай не сыграют в пятом матче четвертьфинала Западной конференции с «Локомотивом», который состоится в Ярославле 1 марта (1−3 в серии).
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Видимо, что-то случилось...
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На официальном сайте клуба сообщается, что игроки остались в Минске
Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнёв.
Защитники:
Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артём Волков, Артур Гаврус, Сергей Костицын.
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