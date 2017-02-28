«Куньлунь» сократил отставание от «Металлурга» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» на своем льду одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:1 в четвертом матче 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Бакош (7-я минута), Чад Ро (20) и Томми Тайми (26). У проигравших отличился Виктор Антипин (40).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 2 марта в Магнитогорске.
|28.02.2017 14:30
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|LeSports Center
|Куньлунь
|3:1
|Металлург Мг
|(2:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Владимир Юрзинов
|Илья Воробьев
Вратари
|Томи Кархунен
|Василий Кошечкин 26:00 (И. Самсонов 26:00-58:02)
|1-й период
|06:25
|Мартин Бакош (Т. Мянтюля, Й. Ярвинен)
|15:52
|Ярослав Альшевский
|19:15
|Чад Рау (Т. Мянтюля, Л. Виделль)
|2-й период
|Ян Коварж
|24:29
|26:00
|Томми Тайми (М. Лахти, М. Вярн)
|Денис Платонов
|32:51
|38:47
|Линус Виделль
|Виктор Антипин (К. Ли, С. Мозякин)
|39:58
|3-й период
|Александр Семин
|41:08
|51:32
|Линус Виделль
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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