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28 февраля 2017, 17:36 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Куньлунь» сократил отставание от «Металлурга» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» на своем льду одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:1 в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Куньлунь сократил отставание от Металлурга в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Бакош (7-я минута), Чад Ро (20) и Томми Тайми (26). У проигравших отличился Виктор Антипин (40).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 2 марта в Магнитогорске.

28.02.2017 14:30 Плей-офф: 1/4 финала конференций LeSports Center
Куньлунь 3:1 Металлург Мг
(2:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Илья Воробьев
Вратари
Томи Кархунен Василий Кошечкин 26:00 (И. Самсонов 26:00-58:02)
1-й период
06:25 Мартин Бакош (Т. Мянтюля, Й. Ярвинен)
15:52 Ярослав Альшевский
19:15 Чад Рау (Т. Мянтюля, Л. Виделль)
2-й период
Ян Коварж 24:29
26:00 Томми Тайми (М. Лахти, М. Вярн)
Денис Платонов 32:51
38:47 Линус Виделль
Виктор Антипин (К. Ли, С. Мозякин) 39:58
3-й период
Александр Семин 41:08
51:32 Линус Виделль
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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