«Куньлунь» сократил отставание от «Металлурга» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Бакош (7-я минута), Чад Ро (20) и Томми Тайми (26). У проигравших отличился Виктор Антипин (40).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 2 марта в Магнитогорске.