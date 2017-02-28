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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28922017/
28 февраля 2017, 17:00 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски улетел в США на обследование

Нападающий получил травму в матче с новокузнецким «Металлургом».

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски улетел в США на медицинское обследование, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту.

Травму Боченски получил 17 февраля в предпоследнем матче регулярного чемпионата против новокузнецкого «Металлурга». На 37-й минуте той игры нападающий попал под силовой прием казахстанского защитника «Кузни» Алексея Василенко.

За этот фол Василенко получил пятиминутный штраф и удаление до конца матча, а Боченски не смог доиграть встречу и покинул лед. Затем нападающий прошел обследование у казахстанских врачей, а теперь отправился в США.

За четыре матча серии плей-офф с «Трактором» Боченски ни разу не попадал в заявку команды. Сроки его возвращения на лед пока неизвестны. В отсутствии Боченски капитаном «Барыса» стал его партнер по первому звену — нападающий Найджел Доус.

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