Капитан «Барыса» Брэндон Боченски улетел в США на обследование

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски улетел в США на медицинское обследование, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту.

Травму Боченски получил 17 февраля в предпоследнем матче регулярного чемпионата против новокузнецкого «Металлурга». На 37-й минуте той игры нападающий попал под силовой прием казахстанского защитника «Кузни» Алексея Василенко.

За этот фол Василенко получил пятиминутный штраф и удаление до конца матча, а Боченски не смог доиграть встречу и покинул лед. Затем нападающий прошел обследование у казахстанских врачей, а теперь отправился в США.