«СЮ» и «Ак Барс» назвали составы на 4-й матч серии, вместо Лазарева Нестеров
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» назвали составы на четвертый матч серии первого раунда
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Травмированного Антона Лазарева в составе уфимской команды заменит Александр Нестеров. Вместо Максима Гончарова, получившего дисквалификацию, сыграет Константин Корнеев.
«Салават Юлаев»:
Сведерг (Гаврилов);
Логинов — Леписте, Капризов — Михаил Воробьев — Умарк;
Денис Бодров — Арзамасцев, Лисин — Евгений Бодров — паршин;
Куляш — Гареев, Григоренко — Коротков — Нестеров;
Корнеев, Хрипунов — Мертл — Мальцев;
Котляревский.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галипов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачев — Азеведо;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Свитов — Токранов;
Батыршин — Яруллин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидоров, Варнаков — Малыхин — Лукоянов;
Лазарев.
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