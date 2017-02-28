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28 февраля 2017, 16:50 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«СЮ» и «Ак Барс» назвали составы на 4-й матч серии, вместо Лазарева Нестеров

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» назвали составы на четвертый матч серии первого раунда плей-офф.

<span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> и Ак Барс назвали составы на четвертый матч серии первого раунда <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Травмированного Антона Лазарева в составе уфимской команды заменит Александр Нестеров. Вместо Максима Гончарова, получившего дисквалификацию, сыграет Константин Корнеев.

«Салават Юлаев»:

Сведерг (Гаврилов);
Логинов — Леписте, Капризов — Михаил Воробьев — Умарк;
Денис Бодров — Арзамасцев, Лисин — Евгений Бодров — паршин;
Куляш — Гареев, Григоренко — Коротков — Нестеров;
Корнеев, Хрипунов — Мертл — Мальцев;
Котляревский.

«Ак Барс»:

Гарипов (Галипов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачев — Азеведо;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Свитов — Токранов;
Батыршин — Яруллин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидоров, Варнаков — Малыхин — Лукоянов;
Лазарев.

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