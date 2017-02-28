Боченски не попал в состав «Барыса» на четвертый матч серии с «Трактором» в плей-офф КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Астанинский «Барыс» задействует 22 игроков в четвертом матче серии плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором».

Из-за травмы по-прежнему не может выйти на лед нападающий Брэндон Боченски. В его отсутствие капитаном «Барыса» стал Найджел Доус.

Игра в Астане начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет KazSport, а в интернете посмотреть трансляцию можно здесь.