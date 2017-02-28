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28 февраля 2017, 16:18 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Боченски не попал в состав «Барыса» на четвертый матч серии с «Трактором» в плей-офф КХЛ

Игра в Астане начнется в 19:30.

Игра в Астане начнется в 19:30. Увеличить
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Астанинский «Барыс» задействует 22 игроков в четвертом матче серии плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором».

Из-за травмы по-прежнему не может выйти на лед нападающий Брэндон Боченски. В его отсутствие капитаном «Барыса» стал Найджел Доус.

Игра в Астане начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет KazSport, а в интернете посмотреть трансляцию можно здесь.

Полностью состав «Барыса» на предстоящую игру выглядит следующим образом:
вратарь — Карлссон, запасной — Пулен;
первое звено — Даллмэн, Семенов, Пушкарев, Доус, Бойд;
второе — Баркер, Шапалов, Старченко, Сен-Пьер, Шиннимин;
третье — Липин, Савченко, Маркелов, Тривино, Панюков;
четвертое — Трясунов, Гурков, Кучин, Иванов, Худяков.

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