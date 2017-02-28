«Адмирал» в овертайме обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии
«Адмирал» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме обыграл «Авангард» со счетом 3:2.
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«Адмирал» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Джеймс Райт.
Счет в серии стал ничейным — 2−2. Пятый матч пройдет 2 марта в Омске.
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