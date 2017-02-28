«Витязь»: переписать историю и сдаться партнёрам из СКА
Успех Белова, ренессанс Копейкина и Афиногенова, первый
плей-офф в истории и провал в серии со СКА — в итогах сезона-2016/17 для «Витязя».
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Регулярный чемпионат. Белов вернулся и переписал историю
Сезон для любой команды начинается даже не с первого сбора, а с начала трансферной кампании. «Витязь», не обладающий безразмерным бюджетом, сделал ставку на легионеров и тех россиян, кого не оценили в других клубах. Если в прошлом сезоне подольский менеджмент ошибся с Олли Палолой, то Миро Аалтонен и Якуб Ержабек стали попаданием в яблочко. Сильные легионеры — обязательное условие для середняка, мечтающего выйти в
Впрочем, главным творцом прорыва «Витязя» стал не Ержабек, вошедший в пятёрку самых результативных защитников КХЛ, и даже не Копейкин, который за счёт реваншистских настроений провёл лучший сезон в карьере. «Витязь» образца минувшего сезона — команда тренерская, созданная Валерием Беловым. Специалист, на котором после работы в «Ак Барсе» многие поставили крест как на главном тренере, летом вернулся в не чужой для него клуб. На стыке веков форвард Белов заканчивал карьеру в «Витязе», выполняя роль играющего тренера. Спустя годы, накопив тренерского и жизненного опыта, Валерий Геннадьевич переписал историю подмосковной команды. Он сколотил организованную банду, хоккей в исполнении которой оказался вполне смотрибельным. Как и в золотые времена «Ак Барса», новая команда Белова полагалась на мастерство первого звена и выполнение тренерского задания остальными.
То, что свои лучшие сезоны в КХЛ провели Максим Афиногенов и Алексей Копейкин, раскрылись Алексей Макеев и Игорь Сапрыкин, а капитан команды Алексей Семёнов собрал на себя бесчисленное количество бросков, не случайно. Белову удалось раскрыть сильные качества тех хоккеистов, что оказались в его распоряжении, хотя не сказать, что состав «Витязя» был кардинально сильнее, чем в последние несколько сезонов. Тем не менее Белов с его парнями сумели не только впервые в кахаэловской истории клуба попасть в
С кем сыграет «Витязь» в
А ведь начиналось всё для подопечных Белов не так уж и плохо.
Трансфер. Миро Аалтонен
В равной степени главными трансферными удачами «Витязя» можно считать приобретения Якуба Ержабека и Миро Аалтонена. Лучший защитник чешской Экстралиги сходу стал лидером обороны «Витязя» и важным элементом подольского большинства, но мы выделим молодого финна. К моменту, когда форвард «Кярпята» подписывал контракт с подмосковной командой, ему было всего 22 года. Делать ставку на таких молодых легионеров — большой риск. «Витязь» сорвал куш, получив готового первого центра, который не только связал Копейкина и Кемпе, но и сам наколотил 19 шайб за сезон. Именно из «Витязя» Аалтонен пробился в первую сборную, а в мае, вполне вероятно, отправится на чемпионат мира. Загвоздка в том, что контракты с Ержабеком и Аалтоненом рассчитаны на один сезон и, если они решат попробовать свои силы за океаном, руководство клуба не сможет им помешать.
Лучший игрок. Максим Афиногенов
Много ли вы знаете игроков, которые в 37 лет попадают на Матч звёзд? Много ли ветеранов проводят свой лучший сезон в КХЛ на седьмой год пребывания в лиге? Такое встречается не часто, но Максиму Афиногенову удалось совершить перезагрузку. На звёздный матч в Уфу он отправился не за некогда громкое имя, а благодаря яркой игре за «Витязь» в этом сезоне. Форвард, который никак не мог набрать и трёх десятков очков, вдруг разродился почти полсотней баллов! Афиногенов наглядно показал, что его склонность к сверхзвуковым скоростям никуда не делась, и в ногах
Открытие. Алексей Макеев
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