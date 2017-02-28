Бадюков: Если ЦСКА достанется «Локомотив», это будет сверхбоевая серия
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением по игре ЦСКА в серии первого раунда
плей-офф против «Йокерита».
«Такая рабочая победа пойдёт армейцам на пользу. Это характер, я прогнозировал 4−0 в этой серии. ЦСКА хорошо умеет играть по счёту, он знает, когда нужно прибавить и в какой хоккей играть в
Думаю, большинство — главный минус в игре армейцев. Она может сказаться в ключевой момент. Если ЦСКА в дальнейшем проиграет, то можно будет сказать, что у них не было большинства. Но, как показал прошлый финал, большинство — не главный критерий. Команды могут решать исход матчей при игре 5 на 5.
В этой серии Киселевич был лучшим в команде по очкам, игровому времени, показателю полезности. Здесь ничего удивительного нет. И в начале сезона он был лучшим вместе с Ожигановым. Мы видим, что в первом раунде защитники много очков набирают за счёт набросов и за счёт того, что наносится много дальних бросков. ЦСКА — лидер по броскам в регулярном чемпионате, и
Если ЦСКА выйдет на “Локомотив”, то это будет просто сверхбоевая серия. Вспоминая те матчи, могу отметить, что сами тренеры говорили, что готовы играть друг с другом хоть целый сезон. Все игры были как в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter