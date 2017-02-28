Бадюков: Если ЦСКА достанется «Локомотив», это будет сверхбоевая серия

«Такая рабочая победа пойдёт армейцам на пользу. Это характер, я прогнозировал 4−0 в этой серии. ЦСКА хорошо умеет играть по счёту, он знает, когда нужно прибавить и в какой хоккей играть в плей-офф. У них хорошая глубина состава, и он если и менялся, то точечно. Это говорит о том, что в системе Квартальнова всё отлажено. “Йокерит” показал агрессивную и жёсткую игру в обороне, и ЦСКА принял её, и особо не форсировал события, поэтому дело доходило до овертайма. Говорить, что москвичи слабее или сильнее, чем в прошлом году, я бы не стал. Самое главное, что на протяжении всего регулярного чемпионата шла шлифовка той игры, которую мы видим сейчас.



Думаю, большинство — главный минус в игре армейцев. Она может сказаться в ключевой момент. Если ЦСКА в дальнейшем проиграет, то можно будет сказать, что у них не было большинства. Но, как показал прошлый финал, большинство — не главный критерий. Команды могут решать исход матчей при игре 5 на 5.

В этой серии Киселевич был лучшим в команде по очкам, игровому времени, показателю полезности. Здесь ничего удивительного нет. И в начале сезона он был лучшим вместе с Ожигановым. Мы видим, что в первом раунде защитники много очков набирают за счёт набросов и за счёт того, что наносится много дальних бросков. ЦСКА — лидер по броскам в регулярном чемпионате, и плей-офф — не исключение. Поэтому здесь главная задача для нападающих — доставить шайбу до защитников. В такой же хоккей примерно играл “Йокерит” в прошлом сезоне, когда они заходили в зону, нападающие там проводили хорошую работу, и дальше защитники уже набрасывали на ворота. Игроки обороны прибавили и стали более опытными — это очень хорошее подспорье для ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина.



Если ЦСКА выйдет на “Локомотив”, то это будет просто сверхбоевая серия. Вспоминая те матчи, могу отметить, что сами тренеры говорили, что готовы играть друг с другом хоть целый сезон. Все игры были как в плей-офф, команды бились друг с другом. Если ни у кого не будет травм, то мы получим сумасшедший полуфинал конференции. Но “Локомотиву” нужно, прежде всего, разобраться с Минском. Может получиться сверхсерия, будет очень интересно. Думаю, что у “Локомотива” игроки покреативнее, чем у “Йокерита”, у них оборона более чёткая, и вратарская бригада лучше. Во всех линиях ярославцы сильнее. Для ЦСКА, как в хорошей компьютерной игре, соперники будут всё сильнее и сильнее. А в конце — босс!», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.