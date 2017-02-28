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28 февраля 2017, 12:34 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Антон Бурдасов сыграет в четвёртом матче серии «Авангард» — «Адмирал»

Нападающий «Авангарда» Антон Бурдасов вернётся в состав на четвёртый матч серии с «Адмиралом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Нападающий Авангарда Антон <span class=error>Бурдасов</span> вернётся в состав на четвёртый матч серии с Адмиралом сообщает корреспондент Чемпионата Дмитрий <span class=error>Ерыкалов</span>. Увеличить
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Бурдасов пропускал третью игру серии из-за травмы. При этом Егор Мартынов не попал в состав «ястребов». Состав «Адмирала» по сравнению с предыдущей игрой изменений не претерпел.

«Адмирал»:

Бобков (Серебряков),

Бартулис — Блум,
Волченков — Морриссон,
Земчёнок — Мнацян,
Конев — Курашов,

Краснослободцев — Фисенко — Александров,
Казаков — Алексеев — Жафяров,
Ткачёв — Райт — Барбашев,
Плотников — Иванов — Сигарёв.

«Авангард»:

Фурх (Шилин)

Густафссон — Анелёв,
Меньшиков — Медведев,
Никитин — Григорьев,
Орлов — Дервук;

Лемтюгов — Соботка — Хохряков,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Пережогин — Кучерявенко — Бурдасов,
Бут — Юньков — Пестушко.
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