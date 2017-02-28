Антон Бурдасов сыграет в четвёртом матче серии «Авангард» — «Адмирал»
Нападающий «Авангарда» Антон Бурдасов вернётся в состав на четвёртый матч серии с «Адмиралом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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Бурдасов пропускал третью игру серии
«Адмирал»:
Бобков (Серебряков),
Бартулис — Блум,
Волченков — Морриссон,
Земчёнок — Мнацян,
Конев — Курашов,
Краснослободцев — Фисенко — Александров,
Казаков — Алексеев — Жафяров,
Ткачёв — Райт — Барбашев,
Плотников — Иванов — Сигарёв.
«Авангард»:
Фурх (Шилин)
Густафссон — Анелёв,
Меньшиков — Медведев,
Никитин — Григорьев,
Орлов — Дервук;
Лемтюгов — Соботка — Хохряков,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Пережогин — Кучерявенко — Бурдасов,
Бут — Юньков — Пестушко.
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