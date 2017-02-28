Матчи КХЛ во вторник и среду начнутся с минуты молчания в память о Владимире Петрове
МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут во вторник и среду, начнутся с минуты молчания в память о двукратном олимпийским чемпионе и девятикратном чемпионе мира Владимире Петрове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
Владимир Петров скончался во вторник в возрасте 69 лет.
«Матчи КХЛ сегодня и завтра начнутся с минуты молчания», — сообщили в
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