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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28916369/
28 февраля 2017, 11:28 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Матчи КХЛ во вторник и среду начнутся с минуты молчания в память о Владимире Петрове

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут во вторник и среду, начнутся с минуты молчания в память о двукратном олимпийским чемпионе и девятикратном чемпионе мира Владимире Петрове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Владимир Петров скончался во вторник в возрасте 69 лет.

«Матчи КХЛ сегодня и завтра начнутся с минуты молчания», — сообщили в пресс-службе.
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