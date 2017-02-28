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28 февраля 2017, 10:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Губернатор: Назвать «Магнитку» главным клубом области было бы обидно для «Трактора»

СОЧИ, 28 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Слова о том, что магнитогорский «Металлург» является главным хоккейным клубом Челябинской области, были бы обидными для челябинского «Трактора», поэтому так говорить не стоит, считает губернатор региона Борис Дубровский.

<em>СОЧИ 28 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>.</em> Слова о том что магнитогорский Металлург является главным хоккейным клубом Челябинской области были бы обидными для челябинского Трактора поэтому так говорить не стоит считает губернатор региона Борис Дубровский. Увеличить
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«Магнитка» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне клуб из Магнитогорска занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Металлург» выигрывает 3−0 в серии у пекинского «Куньлуня».

«Назвать “Магнитку” главной командой Челябинской области было бы обидно по отношению к “Трактору”. Если я болею за “Трактор”, если я являюсь президентом клуба, зачем же мне говорить подобное? “Металлург”, безусловно, является нашей гордостью. Они доказали свой статус тем, что дважды завоевали Кубок Гагарина. Мы можем говорить о них все, что угодно, но у них есть два чемпионства, и это важнее любых слов», — сказал Дубровский агентству «Р-Спорт».

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