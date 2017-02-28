Губернатор: Назвать «Магнитку» главным клубом области было бы обидно для «Трактора»
СОЧИ, 28 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Слова о том, что магнитогорский «Металлург» является главным хоккейным клубом Челябинской области, были бы обидными для челябинского «Трактора», поэтому так говорить не стоит, считает губернатор региона Борис Дубровский.
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«Магнитка» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне клуб из Магнитогорска занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде
«Назвать “Магнитку” главной командой Челябинской области было бы обидно по отношению к “Трактору”. Если я болею за “Трактор”, если я являюсь президентом клуба, зачем же мне говорить подобное? “Металлург”, безусловно, является нашей гордостью. Они доказали свой статус тем, что дважды завоевали Кубок Гагарина. Мы можем говорить о них все, что угодно, но у них есть два чемпионства, и это важнее любых слов», — сказал Дубровский агентству «Р-Спорт».
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