Губернатор: Назвать «Магнитку» главным клубом области было бы обидно для «Трактора»

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«Магнитка» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне клуб из Магнитогорска занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Металлург» выигрывает 3−0 в серии у пекинского «Куньлуня».

«Назвать “Магнитку” главной командой Челябинской области было бы обидно по отношению к “Трактору”. Если я болею за “Трактор”, если я являюсь президентом клуба, зачем же мне говорить подобное? “Металлург”, безусловно, является нашей гордостью. Они доказали свой статус тем, что дважды завоевали Кубок Гагарина. Мы можем говорить о них все, что угодно, но у них есть два чемпионства, и это важнее любых слов», — сказал Дубровский агентству «Р-Спорт».