Нападающий «Адмирала» Саболич выбыл до конца сезона

Хоккеист дальневосточной команды получил травму во втором матче серии ¼ финала Восточной конференции с «Авангардом». Причём в это время омская команда сравняла счёт — арбитры не остановили игру.



Ранее появились сведения, Саболича подозрение на перелом ключицы. Кроме того, словенский форвард, предположительно, сломал палец.