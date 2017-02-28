Нападающий «Адмирала» Саболич выбыл до конца сезона
Нападающий «Адмирала» Роберт Саболич выбыл из строя до конца сезона.
Хоккеист дальневосточной команды получил травму во втором матче серии ¼ финала Восточной конференции с «Авангардом». Причём в это время омская команда сравняла счёт — арбитры не остановили игру.
Ранее появились сведения, Саболича подозрение на перелом ключицы. Кроме того, словенский форвард, предположительно, сломал палец.
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