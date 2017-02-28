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28 февраля 2017, 9:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Адмирала» Саболич выбыл до конца сезона

Нападающий «Адмирала» Роберт Саболич выбыл из строя до конца сезона.

Хоккеист дальневосточной команды получил травму во втором матче серии ¼ финала Восточной конференции с «Авангардом». Причём в это время омская команда сравняла счёт — арбитры не остановили игру.

Ранее появились сведения, Саболича подозрение на перелом ключицы. Кроме того, словенский форвард, предположительно, сломал палец.

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