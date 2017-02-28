Нижегородское «Торпедо» проиграло «Динамо» в плей-офф КХЛ

Нижегородское «Торпедо» проиграло московскому «Динамо» в четвертой встрече первого раунда плей-офф КХЛ.

Игра состоялась 27 февраля в Нижнем Новгороде и завершилась в овертайме со счетом 3:2. Первый гол соперникам забил торпедовец Владимир Галузин, отличившийся в середине стартового периода. В начале второй двадцатиминутки Евгений Мозер удвоил перевес хозяев льда, но в самом конце игрового отрезка Иван Игумнов сократил отставание гостей на один гол.

В третьем тайме Даниил Тарасов сравнял счет, после чего игра была переведена в овертайм, в котором победу «Динамо» принес Максим Карпов.