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28 февраля 2017, 1:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вудкрофт: В Ярославле «Динамо» будет сражаться на льду, как в адском пекле

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги четвёртого матча серии с «Локомотивом» (4:2, 1−3 в серии).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт подвёл итоги четвёртого матча серии с Локомотивом (4:2 1−3 в серии). Увеличить
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«Сегодня был характер, стремление к победе и настрой на борьбу. Мы дали себе шанс сразиться ещё раз и постараться выиграть следующий бой. Впереди ещё долгий путь. Перед матчем мы напомнили о необходимости бороться. Но главной темой наших разговоров было другое. Мы говорили о том, что должны делать, чтобы быть успешными в играх. Потому что в плей-офф ты не должен напоминать о том, что команда должна всегда бороться. Я рад, что игроки откликнулись на наш призыв, и показали, как они могут использовать свои моменты. Мы сделали большой шаг вперёд в ментальном плане. Команда поняла, что мы можем сражаться с таким соперником. Это придаст нам уверенности перед матчем в Ярославле.

Когда мы играем по системе, мы можем найти ключ к любой обороне соперника. Наша система может быть адаптирована под любого соперника, в ней есть все ответы на любые игровые ситуации. Сегодня мы изменили несколько настроек в нашей системе, как бы это сделал любой тренер, и они были эффективны во многом потому, что игроки смогли здорово исполнить наши задумки.

Я, конечно, не люблю предсказывать. Сейчас всё давление сконцентрировано на “Локомотиве”, им предстоит играть дома и показать своим болельщикам хорошее шоу. Они должны “закрыть” соперника, который будет отчаянно драться, а это не так просто. Я не буду ничего предсказывать. Мы поедем в Ярославль, выйдем на лёд и будем сражаться как в адском пекле. Если мы сделаем это, то дадим нам возможность встретиться в пятницу. Без сомнений, сейчас это наша главная цель», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

27.02.2017 19:30 Зрители 15086 Плей-офф: 1/4 финала конференций Минск-Арена
Динамо Мн 4:2 Локомотив
(2:0, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Алексей Кудашов
Вратари
Бен Скривенс Алексей Мурыгин 59:15
1-й период
Павел Красковский 08:13
Александр Кадейкин 08:57
09:18 Андрей Степанов (М-А. Граньяни, С. Костицын)
13:45 Александр Кулаков
16:11 Александр Павлович
19:47 Александр Кулаков
Дмитрий Лугин 19:47
2-й период
Рушан Рафиков 22:42
Даниил Апальков (Е. Аверин) 23:23
26:00 Евгений Ковыршин (А. Гаврус)
Александр Кадейкин (Р. Рафиков) 27:29
35:07 Андрей Стась (С. Дрозд, А. Матерухин)
3-й период
41:23 Евгений Лисовец
Дмитрий Лугин 47:05
53:50 Кирилл Готовец
53:50 Бен Скривенс
Максим Тальбо 53:50
Максим Тальбо 53:50
Михаил Пашнин 56:43
Овертайм
60:00 Кристиан Хенкель
Якуб Накладал 60:00
Статистика
12 Штрафное время 18
5 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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