Федоров заявил, что как болельщик он не согласен с отменой двух шайб ПХК ЦСКА
Главный менеджер по селекционной работе московского ЦСКА Сергей Федоров после победы в серии 1/8 финала Кубка Гагарина над финским «Йокеритом» заявил агентству «Р-Спорт», что низкая результативность в последней встрече связана с отменой двух шайб, и как болельщик он не согласен с данным решением арбитров.
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«(Низкая результативность в четвертой встрече) связана с отменой двух голов. Как болельщик, наверное, не согласен, а как профессиональный представитель клуба — пока не видел повторов, — сказал Федоров. — Конечно, не ожидал (что удастся закончить серию четырьмя матчами), готовились в штатном режиме, хотели сыграть правильно матч, психология у нас в этом плане простая».
В предыдущие два сезона главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов перед каждой игрой
«Что касается отсутствия вариативности в линии нападения на протяжении серии, то это тренерские моменты, плюс все ребята справлялись с нагрузками. Впереди перерыв, но это обстоятельство, которое нужно преодолеть. В
Второй раунд
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