Федоров заявил, что как болельщик он не согласен с отменой двух шайб ПХК ЦСКА

Хоккеисты московского ЦСКА в понедельник в четвертый раз обыграли финский «Йокерит» в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась победой армейцев в овертайме — 1:0. Победную шайбу забросил Джефф Плэтт. По ходу встречи судьи дважды отменяли взятие ворот «Йокерита» после видеопросмотров.

«(Низкая результативность в четвертой встрече) связана с отменой двух голов. Как болельщик, наверное, не согласен, а как профессиональный представитель клуба — пока не видел повторов, — сказал Федоров. — Конечно, не ожидал (что удастся закончить серию четырьмя матчами), готовились в штатном режиме, хотели сыграть правильно матч, психология у нас в этом плане простая».

В предыдущие два сезона главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов перед каждой игрой плей-офф менял практически по две тройки нападения, но на этот раз все четыре игры провели одни и те же 12 форвардов.

«Что касается отсутствия вариативности в линии нападения на протяжении серии, то это тренерские моменты, плюс все ребята справлялись с нагрузками. Впереди перерыв, но это обстоятельство, которое нужно преодолеть. В каких-то моментах это плюс, в каких-то — минус. Но гадать на кофейной гуще — неблагодарное дело», — отметил Федоров.