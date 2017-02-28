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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28912167/
28 февраля 2017, 0:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Федоров заявил, что как болельщик он не согласен с отменой двух шайб ПХК ЦСКА

Главный менеджер по селекционной работе московского ЦСКА Сергей Федоров после победы в серии 1/8 финала Кубка Гагарина над финским «Йокеритом» заявил агентству «Р-Спорт», что низкая результативность в последней встрече связана с отменой двух шайб, и как болельщик он не согласен с данным решением арбитров.

Хоккеисты московского ЦСКА в понедельник в четвертый раз обыграли финский «Йокерит» в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась победой армейцев в овертайме — 1:0. Победную шайбу забросил Джефф Плэтт. По ходу встречи судьи дважды отменяли взятие ворот «Йокерита» после видеопросмотров.

«(Низкая результативность в четвертой встрече) связана с отменой двух голов. Как болельщик, наверное, не согласен, а как профессиональный представитель клуба — пока не видел повторов, — сказал Федоров. — Конечно, не ожидал (что удастся закончить серию четырьмя матчами), готовились в штатном режиме, хотели сыграть правильно матч, психология у нас в этом плане простая».

В предыдущие два сезона главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов перед каждой игрой плей-офф менял практически по две тройки нападения, но на этот раз все четыре игры провели одни и те же 12 форвардов.

«Что касается отсутствия вариативности в линии нападения на протяжении серии, то это тренерские моменты, плюс все ребята справлялись с нагрузками. Впереди перерыв, но это обстоятельство, которое нужно преодолеть. В каких-то моментах это плюс, в каких-то — минус. Но гадать на кофейной гуще — неблагодарное дело», — отметил Федоров.

Второй раунд плей-офф для команд Западной конференции стартует 8 марта. Соперник ЦСКА на данной стадии пока не определен.

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