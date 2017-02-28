Нас много, и мы в тельняшках: на четвертый матч плей-офф «Адмирала» ожидается аншлаг
На матч «Адмирал» — «Авангард» раскуплены почти все билеты.
Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.
ХК «Адмирал» проведет четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина против омского «Авангарда» сегодня, 28 февраля, во Владивостоке на льду «Фетисов Арены», где попытается сравнять счет в противостоянии. На игру раскуплены почти все билеты — об этом сообщает пресс-служба хоккейного коллектива, так что полный аншлаг и мощнейшая звуковая поддержка от болельщиков команде обеспечена. По традиции всех любителей хоккея приглашают на матч в тельняшках, наверняка, полосатое море затуманит бдительность хоккеистам из Омска, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, в воскресенье, 26 февраля, «Адмирал» обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии до минимума — 1−2.
Пресс-служба коллектива отмечает, что в этот вечер во время предматчевого шоу и исполнения гимна команда напомнит всей стране о своем желании провести Матч звёзд-2018 у себя дома в родном Владивостоке. Кроме этого, билетов на матч уже практически уже не осталось. Начало поединка в 19.30.
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