Нас много, и мы в тельняшках: на четвертый матч плей-офф «Адмирала» ожидается аншлаг

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» проведет четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина против омского «Авангарда» сегодня, 28 февраля, во Владивостоке на льду «Фетисов Арены», где попытается сравнять счет в противостоянии. На игру раскуплены почти все билеты — об этом сообщает пресс-служба хоккейного коллектива, так что полный аншлаг и мощнейшая звуковая поддержка от болельщиков команде обеспечена. По традиции всех любителей хоккея приглашают на матч в тельняшках, наверняка, полосатое море затуманит бдительность хоккеистам из Омска, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, «Адмирал» обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии до минимума — 1−2.