Китаров: Было неприятно слышать, что сказал Вудкрофт, поэтому результат есть

Минчане избежали выбывания, серия переезжает в Ярославль (1−4).



«Мы ничего не меняли в своей игре, чуть больше внимания уделили деталям, это принесло нам успех. Каким деталям? Хотите, чтобы мы проиграли? В предыдущих матчах не получалось первыми забросить, от этого проще играть и развивать свой успех, чем догонять и отыгрываться. Насколько задели слова Вудкрофта после третьего матча? Никому не приятно это слушать, поэтому результат есть, это самое главное. Пропускаем в большинстве, потому что очень хотим забить. Желание перехлёстывает, поэтому получаются такие моменты.



Накануне готовились к игре. Психологически разгрузимся, когда сезон закончится, сейчас некогда этим заниматься. Психологическое состояние после трёх поражений было нормальное. Если бы было очень плохое, мы бы не победили. Всё хорошо, едем в Ярославль, чтобы потом вернуться на «Минск-Арену», — цитирует Китарова пресс-служба клуба.

Видео доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube.