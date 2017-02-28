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28 февраля 2017, 0:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Китаров: Было неприятно слышать, что сказал Вудкрофт, поэтому результат есть

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров поделился впечатлениями от четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Локомотивом», который завершился со счётом 4:2.

Нападающий минского Динамо Александр <span class=error>Китаров</span> поделился впечатлениями от четвёртого матча серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> с Локомотивом который завершился со счётом 4:2. Увеличить
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Минчане избежали выбывания, серия переезжает в Ярославль (1−4).

«Мы ничего не меняли в своей игре, чуть больше внимания уделили деталям, это принесло нам успех. Каким деталям? Хотите, чтобы мы проиграли? В предыдущих матчах не получалось первыми забросить, от этого проще играть и развивать свой успех, чем догонять и отыгрываться. Насколько задели слова Вудкрофта после третьего матча? Никому не приятно это слушать, поэтому результат есть, это самое главное. Пропускаем в большинстве, потому что очень хотим забить. Желание перехлёстывает, поэтому получаются такие моменты.

Накануне готовились к игре. Психологически разгрузимся, когда сезон закончится, сейчас некогда этим заниматься. Психологическое состояние после трёх поражений было нормальное. Если бы было очень плохое, мы бы не победили. Всё хорошо, едем в Ярославль, чтобы потом вернуться на «Минск-Арену», — цитирует Китарова пресс-служба клуба.
Видео доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube.

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