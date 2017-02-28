ЦСКА и СКА вышли в полуфинал западной конференции КХЛ

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Московские армейцы в понедельник в Хельсинки обыграли местный «Йокерит». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в овертайме забросил Джефф Плэтт. Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу ЦСКА.

СКА победил «Витязь» в Подольске со счетом 7:1. По две шайбы у победителей забросили Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов, по разу отличились Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. В составе «Витязя» шайбу забросил Алексей Макеев. Счет в серии стал 4:0 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга.

Соперники ЦСКА и СКА по полуфиналу могут определиться 1 марта. Московские армейцы сыграют с победителем пары «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск), петербургские — с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород). После четырех встреч железнодорожники ведут в серии у минчан со счетом 3:1, московские динамовцы с тем же счетом обыгрывают «Торпедо».