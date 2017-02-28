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28 февраля 2017, 0:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Квартальнов: Серия между ЦСКА и «Йокеритом» могла сложиться и не в пользу армейцев

Серия 1/8 финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и финским «Йокеритом» получилась тяжелой, все могло сложиться как в пользу «красно-синих», так и против, заявил главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

Хоккеисты московского ЦСКА в понедельник в четвертый раз обыграли финский «Йокерит» в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась победой армейцев в овертайме — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

«Конечно, мы довольны победой в серии, — сказал Квартальнов журналистам. — В то же время хочу поблагодарить “Йокерит” за хорошую, тяжелую, рабочую серию. Нам было непросто, учитывая, что было три овертайма. Все могло сложиться как в одну, так и в другую сторону».

Отвечая на вопрос, почему на протяжении всей серии не варьировалась линия атаки, специалист отметил: «Приняли такое решение. “Йокерит”, кстати, тоже не варьировал. Ребята были в хорошей форме, поэтому не хотелось уже ничего менять».

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