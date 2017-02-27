Коскинен не расстроен, что ни разу не сыграл «на ноль» в серии СКА с ХК «Витязь»

СКА в понедельник в Подольске со счетом 7:1 обыграл «Витязь» в четвертой игре серии первого раунда плей-офф КХЛ и стал первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина. Коскинен отыграл все встречи данной стадии и пропустил в них 6 шайб.

«Вратарю всегда сложно играть, когда у твоей команды большое преимущество. Для меня было главное — не терять концентрацию, хорошо доиграть матч. Нет, я не расстроен, что ни разу не сыграл “на ноль” в серии, я счастлив, что победили, только это имеет значение. Даже если бы мы выигрывали 7:5, я бы не расстраивался», — сказал Коскинен журналистам.

В последнем матче серии вратарь «Витязя» соотечественник Коскинена финн Харри Сятери отразил 44 броска из 51.