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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28911869/
27 февраля 2017, 23:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Коскинен не расстроен, что ни разу не сыграл «на ноль» в серии СКА с ХК «Витязь»

Вратарь санкт-петербургского СКА Микко Коскинен заявил, что не расстроен из-за того, что не смог провести ни одной игры «на ноль» в серии плей-офф КХЛ с подмосковным «Витязем».

СКА в понедельник в Подольске со счетом 7:1 обыграл «Витязь» в четвертой игре серии первого раунда плей-офф КХЛ и стал первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина. Коскинен отыграл все встречи данной стадии и пропустил в них 6 шайб.

«Вратарю всегда сложно играть, когда у твоей команды большое преимущество. Для меня было главное — не терять концентрацию, хорошо доиграть матч. Нет, я не расстроен, что ни разу не сыграл “на ноль” в серии, я счастлив, что победили, только это имеет значение. Даже если бы мы выигрывали 7:5, я бы не расстраивался», — сказал Коскинен журналистам.

В последнем матче серии вратарь «Витязя» соотечественник Коскинена финн Харри Сятери отразил 44 броска из 51.

«Расстроен я из-за вратаря “Витязя” Харри Сятери, которого бросила команда, не помогала ему, и он ничего не мог сделать», — сообщил голкипер СКА.

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