Коскинен не расстроен, что ни разу не сыграл «на ноль» в серии СКА с ХК «Витязь»
Вратарь
санкт-петербургского СКА Микко Коскинен заявил, что не расстроен из-за того, что не смог провести ни одной игры «на ноль» в серии плей-офф КХЛ с подмосковным «Витязем».
СКА в понедельник в Подольске со счетом 7:1 обыграл «Витязь» в четвертой игре серии первого раунда
«Вратарю всегда сложно играть, когда у твоей команды большое преимущество. Для меня было главное — не терять концентрацию, хорошо доиграть матч. Нет, я не расстроен, что ни разу не сыграл “на ноль” в серии, я счастлив, что победили, только это имеет значение. Даже если бы мы выигрывали 7:5, я бы не расстраивался», — сказал Коскинен журналистам.
В последнем матче серии вратарь «Витязя» соотечественник Коскинена финн Харри Сятери отразил 44 броска из 51.
«Расстроен я
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