Впервые в истории КХЛ команды четыре раза подряд вынуждены были играть овертайм. В предыдущих сезонах был зафиксирован только один случай, когда команды завершали вничью больше трех матчей (правда, не последовательных) в рамках одной серии. В 2013 году таким образом отметились «Трактор» и «Ак Барс».