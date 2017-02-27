Четыре овертайма подряд — рекорд КХЛ
«Торпедо» и московское «Динамо» и в четвертом матче серии первого раунда
плей-офф не смогли выявить победителя за 60 минут основного времени.
Впервые в истории КХЛ команды четыре раза подряд вынуждены были играть овертайм. В предыдущих сезонах был зафиксирован только один случай, когда команды завершали вничью больше трех матчей (правда, не последовательных) в рамках одной серии. В 2013 году таким образом отметились «Трактор» и «Ак Барс».
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