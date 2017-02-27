«Витязь» намерен продлить контракты с хоккеистами Аалтоненом и Йерабеком

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Текущие контракты Аалтонена и Йерабека истекают в апреле 2017 года.

«Сезон закончен, мы будем вести переговоры с их агентами, так как заинтересованы в их продлении», — сказал Головков.