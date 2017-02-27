«Витязь» намерен продлить контракты с хоккеистами Аалтоненом и Йерабеком
ПОДОЛЬСК /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Руководство и тренерский штаб подольского «Витязя» заинтересованы в продлении контрактов с хоккеистами Миро Аалтоненом и Якубом Йерабеком. Об этом журналистам заявил президент «Витязя» Михаил Головков.
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Текущие контракты Аалтонена и Йерабека истекают в апреле 2017 года.
«Сезон закончен, мы будем вести переговоры с их агентами, так как заинтересованы в их продлении», — сказал Головков.
В понедельник «Витязь» в четвертом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил СКА со счетом 1:7. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу
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