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27 февраля 2017, 23:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Витязь» намерен продлить контракты с хоккеистами Аалтоненом и Йерабеком

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Руководство и тренерский штаб подольского «Витязя» заинтересованы в продлении контрактов с хоккеистами Миро Аалтоненом и Якубом Йерабеком. Об этом журналистам заявил президент «Витязя» Михаил Головков.

Текущие контракты игроков истекают в апреле 2017 года. Увеличить
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Текущие контракты Аалтонена и Йерабека истекают в апреле 2017 года.

«Сезон закончен, мы будем вести переговоры с их агентами, так как заинтересованы в их продлении», — сказал Головков.

В понедельник «Витязь» в четвертом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил СКА со счетом 1:7. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу санкт-петербургской команды, «Витязь» завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина.

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