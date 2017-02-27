Хоккеист СКА Ковальчук посвятил победу над «Витязем» в плей-офф КХЛ своей матери
ПОДОЛЬСК /Московская область/, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий
санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук посвятил победу над подольским «Витязем» своей матери, Любови Ковальчук, которая в понедельник отмечает день рождения. Об этом он рассказал журналистам после игры.
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В понедельник СКА в гостях одержал победу над «Витязем» со счетом 7:1 в четвертом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги и вышел в четвертьфинал. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА.
«Сегодня я больше всего рад, что у моей мамы день рождения. Пользуясь случаем, хочу ее поздравить, сказать, что я ее очень люблю и победу посвящаю ей», — сказал Ковальчук.
«Первая игра серии была самая сложная, потом
Ковальчук отметил, что перерыв между раундами
В ¼ финала СКА встретится с победителем серии между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Счет после четырех матчей — 3−1 в пользу «Динамо».
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