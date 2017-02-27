Хоккеист СКА Ковальчук посвятил победу над «Витязем» в плей-офф КХЛ своей матери

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В понедельник СКА в гостях одержал победу над «Витязем» со счетом 7:1 в четвертом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги и вышел в четвертьфинал. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА.

«Сегодня я больше всего рад, что у моей мамы день рождения. Пользуясь случаем, хочу ее поздравить, сказать, что я ее очень люблю и победу посвящаю ей», — сказал Ковальчук.

«Первая игра серии была самая сложная, потом где-то нам везло, где-то мы играли лучше “Витязя”. Хочется их поблагодарить за серию, у них был очень хороший сезон. Мы движемся дальше, а им хорошего отдыха», — отметил хоккеист.

Ковальчук отметил, что перерыв между раундами плей-офф пойдет команде только на пользу. «Надо поработать над большинством, это ключевой момент в плей-офф. Перерыв в восемь дней не выбьет из игрового ритма, подлечим болячки, синяки, потренируемся и будем готовы. Конечно, смотрим за потенциальными соперниками, кто как играет, но выбирать его не будем», — заключил игрок.

В ¼ финала СКА встретится с победителем серии между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Счет после четырех матчей — 3−1 в пользу «Динамо».