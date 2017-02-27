Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28911691/
27 февраля 2017, 23:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист СКА Ковальчук посвятил победу над «Витязем» в плей-офф КХЛ своей матери

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук посвятил победу над подольским «Витязем» своей матери, Любови Ковальчук, которая в понедельник отмечает день рождения. Об этом он рассказал журналистам после игры.

Нападающий отметил что перерыв между раундами <nobr>плей-офф</nobr> пойдет команде только на пользу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник СКА в гостях одержал победу над «Витязем» со счетом 7:1 в четвертом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги и вышел в четвертьфинал. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА.

«Сегодня я больше всего рад, что у моей мамы день рождения. Пользуясь случаем, хочу ее поздравить, сказать, что я ее очень люблю и победу посвящаю ей», — сказал Ковальчук.

«Первая игра серии была самая сложная, потом где-то нам везло, где-то мы играли лучше “Витязя”. Хочется их поблагодарить за серию, у них был очень хороший сезон. Мы движемся дальше, а им хорошего отдыха», — отметил хоккеист.

Ковальчук отметил, что перерыв между раундами плей-офф пойдет команде только на пользу. «Надо поработать над большинством, это ключевой момент в плей-офф. Перерыв в восемь дней не выбьет из игрового ритма, подлечим болячки, синяки, потренируемся и будем готовы. Конечно, смотрим за потенциальными соперниками, кто как играет, но выбирать его не будем», — заключил игрок.

В ¼ финала СКА встретится с победителем серии между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Счет после четырех матчей — 3−1 в пользу «Динамо».

Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Всемирные военные игры торжественно закрылись в Сочи

Начальник ХК "Водник": игра с "Байкалом-Энергией" была протестом против действий ФХМР

СКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ