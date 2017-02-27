ЦСКА обыграл «Йокерит» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над «Йокеритом» со счетом 1:0 в четвертом матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал. Встреча прошла в Хельсинки.
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Шайбу на 76-й минуте забросил Джефф Плэтт. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу армейцев. Столичный клуб стал вторым участником ¼ финала после санкт- петербургского СКА.
В следующем раунде ЦСКА встретится с победителем противостояния между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». Ярославцы ведут в серии со счетом 3−1.
|27.02.2017 19:30
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|Hartwall Arena
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Райан Запольски
|Илья Сорокин
|1-й период
|Артем Блажиевский
|18:41
|2-й период
|27:44
|Джоуи Хишон
|31:38
|Йессе Йоэнсуу
|Валерий Ничушкин
|31:38
|3-й период
|41:07
|Чарльз Геноуэй
|55:02
|Топи Яакола
|Овертайм
|Джефф Плэтт
|75:29
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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