ЦСКА обыграл «Йокерит» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

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Шайбу на 76-й минуте забросил Джефф Плэтт. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу армейцев. Столичный клуб стал вторым участником ¼ финала после санкт- петербургского СКА.

В следующем раунде ЦСКА встретится с победителем противостояния между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». Ярославцы ведут в серии со счетом 3−1.