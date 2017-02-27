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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28911689/
27 февраля 2017, 22:57 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА обыграл «Йокерит» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над «Йокеритом» со счетом 1:0 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал. Встреча прошла в Хельсинки.

В следующем раунде ЦСКА встретится с победителем противостояния между ярославским Локомотивом и минским Динамо Увеличить
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Шайбу на 76-й минуте забросил Джефф Плэтт. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу армейцев. Столичный клуб стал вторым участником ¼ финала после санкт- петербургского СКА.

В следующем раунде ЦСКА встретится с победителем противостояния между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». Ярославцы ведут в серии со счетом 3−1.

27.02.2017 19:30 Плей-офф: 1/4 финала конференций Hartwall Arena
Йокерит 0:1 ОТ ЦСКА
(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Дмитрий Квартальнов
Вратари
Райан Запольски Илья Сорокин
1-й период
Артем Блажиевский 18:41
2-й период
27:44 Джоуи Хишон
31:38 Йессе Йоэнсуу
Валерий Ничушкин 31:38
3-й период
41:07 Чарльз Геноуэй
55:02 Топи Яакола
Овертайм
Джефф Плэтт 75:29
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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