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27 февраля 2017, 23:22 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ковальчук: СКА играет без логотипа плей-офф, Роману Ротенбергу нужно сделать выговор

Вице-президенту санкт-петербургского СКА Роману Ротенбергу нужно сделать выговор за то, что команда играет без наклейки с логотипом плей-офф КХЛ, заявил журналистам форвард армейцев Илья Ковальчук.

<nobr>Вице-президенту</nobr> <span class=error>санкт</span>-петербургского <span class=error>СКА</span> Роману Ротенбергу нужно сделать выговор за то что команда играет без наклейки с логотипом <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> заявил журналистам форвард армейцев Илья Ковальчук. Увеличить
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СКА в понедельник на выезде добился четвертой победы над подмосковным «Витязем» (7:1) в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышел в следующий раунд турнира. Армейцы все встречи в данной серии проводили без наклеек «плей-офф КХЛ» на форме, с которыми играют все команды.

«Нам же даже не наклеили логотипы “плей-офф КХЛ”, что-то это вообще… Упущение Романа Борисовича (Ротенберга), надо выговор ему сделать. У всех же есть такие наклейки, как мне к журналистам выходить? И зритель должен видеть», — сказал Ковальчук.

27.02.2017 19:30 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 1:7 СКА
(0:3, 0:3, 1:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Олег Знарок
Вратари
Харри Сятери Микко Коскинен
1-й период
03:02 Александр Панков
Ярно Коскиранта (П. Дацюк, П. Херсли) 03:46
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 04:18
08:04 Александр Панков
Сергей Широков (П. Дацюк, Е. Кетов) 08:53
Сергей Плотников 16:22
2-й период
Ярно Коскиранта (А. Хохлачев) 26:07
Николай Прохоркин (С. Плотников, Е. Яковлев) 31:45
39:16 Максим Афиногенов
Евгений Дадонов (И. Ковальчук) 39:59
3-й период
46:58 Алексей Макеев (Р. Горак, М. Афиногенов)
Александр Хохлачев 48:40
51:30 Максим Афиногенов
59:10 Алексей II Семенов
59:10 Алексей Макеев
Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев) 59:30
Статистика
30 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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