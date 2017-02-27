Ковальчук: СКА играет без логотипа плей-офф, Роману Ротенбергу нужно сделать выговор

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СКА в понедельник на выезде добился четвертой победы над подмосковным «Витязем» (7:1) в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышел в следующий раунд турнира. Армейцы все встречи в данной серии проводили без наклеек «плей-офф КХЛ» на форме, с которыми играют все команды.