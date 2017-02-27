Ковальчук: СКА играет без логотипа плей-офф, Роману Ротенбергу нужно сделать выговор
Вице-президенту санкт-петербургского СКА Роману Ротенбергу нужно сделать выговор за то, что команда играет без наклейки с логотипом плей-офф КХЛ, заявил журналистам форвард армейцев Илья Ковальчук.
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СКА в понедельник на выезде добился четвертой победы над подмосковным «Витязем» (7:1) в серии первого раунда
«Нам же даже не наклеили логотипы “плей-офф КХЛ”,
|27.02.2017 19:30
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Олег Знарок
Вратари
|Харри Сятери
|Микко Коскинен
|1-й период
|03:02
|Александр Панков
|Ярно Коскиранта (П. Дацюк, П. Херсли)
|03:46
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|04:18
|08:04
|Александр Панков
|Сергей Широков (П. Дацюк, Е. Кетов)
|08:53
|Сергей Плотников
|16:22
|2-й период
|Ярно Коскиранта (А. Хохлачев)
|26:07
|Николай Прохоркин (С. Плотников, Е. Яковлев)
|31:45
|39:16
|Максим Афиногенов
|Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
|39:59
|3-й период
|46:58
|Алексей Макеев (Р. Горак, М. Афиногенов)
|Александр Хохлачев
|48:40
|51:30
|Максим Афиногенов
|59:10
|Алексей II Семенов
|59:10
|Алексей Макеев
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|59:30
Статистика
|30
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|4
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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