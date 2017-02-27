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27 февраля 2017, 23:19 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Знарок: Постараемся плодотворно подготовить СКА ко второму раунду

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок прокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф после победы в серии над подмосковным «Витязем» с общим счётом 4−0.

«Вышли в следующий раунд, готовимся к дальнейшим играм. Мозес и Войнов тренируются в Питере, посмотрим, будут ли готовы играть. Восемь дней до следующего матча? Двояко, постараемся плодотворно подготовить команду ко второму раунду», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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