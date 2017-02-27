Головков: «Витязь» приобрёл огромный опыт, мы на правильном пути

«Сезон для команды отличный, пролетел как одно мгновение. Жалко, что так рано закончился, но ничего не сделаешь. Я уже поблагодарил всех ребят и хочу сказать спасибо тренерскому штабу, генеральному менеджеру, начальнику команды, сервисменам, докторам и всем сотрудникам клуба, которые трудились на протяжении всего года. Огромное спасибо болельщикам и низкий им поклон.



Что не получилось в серии со СКА? Наверное, это больше вопрос к Валерию Геннадьевичу Белову. Может быть, надо было зацепить первую игру, в ней было больше всего шансов. Но и сегодня у нас было много моментов, надо их реализовывать. Ребята приобрели огромный опыт, мы на правильном пути», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.