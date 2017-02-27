СКА размялся на кошках

Единственная серия, в которой все было ясно еще до ее начала, завершилась первой. И ни единого намека на интригу в ней так, к сожалению, и не появилось. Не чета нынешний «Витязь», очень даже симпатичный, нынешнему СКА, где игроки четвертого звена легко играли бы в первом у подольчан. Собственно, в этом и состоит разница между этими командами. Не то что даже разница — пропасть в плане индивидуального мастерства.

К пятой минуте четвертого матча по голевым моментам было 2−2, причем у подмосковного клуба они были значительно более опасными: Швеца — Рогового нашли совершенно одного на пятаке на убойной позиции, а Марио Кемпе убегал «1 в 0», оторвавшись от защитников метра на два. А на табло горело 0:2. Замечательная иллюстрация возможностей соперников.

Теоретически Валерий Белов мог бы попытаться «затащить» хотя бы один матч за счет голой «физики» и темпа, сыграв максимально просто и вертикально. Но один из лучших тренеров сезона не стал изменять себе. «Витязь» с первой минуты первой встречи до конца серии пытался демонстрировать не аскетичный, а достаточно эстетичный хоккей с акцентом на контроль шайбы. Адресные выходы из зоны защиты, индивидуальное или через пас прохождение средней, занятные позиционки. Молодцы, конечно, но то, что работало против середняков, с которыми и велась борьба за первый в истории клуба выход в плей-офф КХЛ, со СКА оказалось неэффективным. Опять же — разница в классе не давала даже предпосылок к возможной эффективности.

Ну, а армейцы здорово потренировались. Так сказать, размялись на кошках. Хорошенько отработали большинство, обкатали схему 1−3−1 при игре без шайбы в средней зоне, позиционные атаки отточили. Да еще и Кетов в первой тройке обжился, забив за четыре матча три гола — в три раза больше, чем за предыдущие три розыгрыша Кубка Гагарина в составе СКА. Его личный рекорд в плей-офф, к слову, — 4 гола. Каким же все-таки судьбоносным получилось поражение от «Спартака» незадолго до конца регулярного чемпионата. И Кубка континента, этой черной метки, избежали. И «Йокерита». С финнами петербуржцы определенно бы помучились — ЦСКА пришлось серьезно поднапрячься.

А так — чем меньше игр и чем меньше в них накал, тем меньше травм и усталости. В ожидании следующего соперника можно передохнуть, подлечиться и привести функциональное состояние команды к единому знаменателю. Потеря игрового ритма может, конечно, стать фактором, если не знать, как стряхнуть с себя эту ржавчину. По паре коротких смен на максимальной скорости для каждой тройки с полной выкладкой, продышатся, разбегутся — и вот тебе тот самый необходимый ритм. У Олега Знарка с этим проблем никогда не было. Так что «Локомотиву» или «Динамо» стоит быть готовыми — их сразу будут брать за рога.