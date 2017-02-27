Минское «Динамо» сократило отставание от «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сократили отставание от «Локомотива» в серии
плей-офф, обыграв соперника в четвертом матче ¼ финала со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Ранее минчане потерпели три поражения в серии до четырех побед. Благодаря успеху «зубров» счет в серии стал 3:1, в пользу «Локомотива». Следующий матч состоится в Ярославле 1 марта.
|27.02.2017 19:30
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|Минск-Арена
Главные тренеры
|Крэйг Вудкрофт
|Алексей Кудашов
Вратари
|Бен Скривенс
|Алексей Мурыгин 59:15
|1-й период
|Павел Красковский
|08:13
|Александр Кадейкин
|08:57
|09:18
|Андрей Степанов (М-А. Граньяни, С. Костицын)
|13:45
|Александр Кулаков
|16:11
|Александр Павлович
|19:47
|Александр Кулаков
|Дмитрий Лугин
|19:47
|2-й период
|Рушан Рафиков
|22:42
|Даниил Апальков (Е. Аверин)
|23:23
|26:00
|Евгений Ковыршин (А. Гаврус)
|Александр Кадейкин (Р. Рафиков)
|27:29
|35:07
|Андрей Стась (С. Дрозд, А. Матерухин)
|3-й период
|41:23
|Евгений Лисовец
|Дмитрий Лугин
|47:05
|53:50
|Кирилл Готовец
|53:50
|Бен Скривенс
|Максим Тальбо
|53:50
|Максим Тальбо
|53:50
|Михаил Пашнин
|56:43
|Овертайм
|60:00
|Кристиан Хенкель
|Якуб Накладал
|60:00
Статистика
|12
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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