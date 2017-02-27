Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28911478/
27 февраля 2017, 22:26 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо» сократило отставание от «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сократили отставание от «Локомотива» в серии плей-офф, обыграв соперника в четвертом матче ¼ финала со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее минчане потерпели три поражения в серии до четырех побед. Благодаря успеху зубров счет в серии стал 3:1 в пользу Локомотива. Следующий матч состоится в Ярославле 1 марта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее минчане потерпели три поражения в серии до четырех побед. Благодаря успеху «зубров» счет в серии стал 3:1, в пользу «Локомотива». Следующий матч состоится в Ярославле 1 марта.

27.02.2017 19:30 Плей-офф: 1/4 финала конференций Минск-Арена
Динамо Мн 4:2 Локомотив
(2:0, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Алексей Кудашов
Вратари
Бен Скривенс Алексей Мурыгин 59:15
1-й период
Павел Красковский 08:13
Александр Кадейкин 08:57
09:18 Андрей Степанов (М-А. Граньяни, С. Костицын)
13:45 Александр Кулаков
16:11 Александр Павлович
19:47 Александр Кулаков
Дмитрий Лугин 19:47
2-й период
Рушан Рафиков 22:42
Даниил Апальков (Е. Аверин) 23:23
26:00 Евгений Ковыршин (А. Гаврус)
Александр Кадейкин (Р. Рафиков) 27:29
35:07 Андрей Стась (С. Дрозд, А. Матерухин)
3-й период
41:23 Евгений Лисовец
Дмитрий Лугин 47:05
53:50 Кирилл Готовец
53:50 Бен Скривенс
Максим Тальбо 53:50
Максим Тальбо 53:50
Михаил Пашнин 56:43
Овертайм
60:00 Кристиан Хенкель
Якуб Накладал 60:00
Статистика
12 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год

Опасная трасса: как поймали банду спортсменов, убивавших туристов ради дорогих иномарок

Губернаторы и мэры выясняют, кто стреляет без промаха