«Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:2 в четвертом матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Игумнов (35-я минута), Даниил Тарасов (60) и Максим Карпов (62). У проигравших отличились Владимир Галузин (10) и Евгений Мозер (23).
Счет в серии до четырех побед 3−1 в пользу «Динамо». Во всех четырех матчах серии команды играли овертайм.
Следующий матч пройдет 1 марта в Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter