«Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Игумнов (35-я минута), Даниил Тарасов (60) и Максим Карпов (62). У проигравших отличились Владимир Галузин (10) и Евгений Мозер (23).

Счет в серии до четырех побед 3−1 в пользу «Динамо». Во всех четырех матчах серии команды играли овертайм.

Следующий матч пройдет 1 марта в Москве.