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27 февраля 2017, 22:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 7:1 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Подольске.

В четвертом матче серии 1/8 финала турнира клуб из Санкт-Петербурга победил на выезде подольский Витязь со счетом 7:1. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярно Коскиранта (4-я, 27-я минуты), Вадим Шипачев (5), Сергей Широков (9), Николай Прохоркин (32) и Евгений Дадонов (40 и 60). У проигравших отличился Алексей Макеев (47).

Эта победа позволила команде из Санкт-Петербурга пробиться в четвертьфинал плей-офф КХЛ, счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА. Петербургский клуб стал первым участником четвертьфинала.

В ¼ финала СКА встретится с победителем серии между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо».

27.02.2017 19:30 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 1:7 СКА
(0:3, 0:3, 1:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Олег Знарок
Вратари
Харри Сятери Микко Коскинен
1-й период
03:02 Александр Панков
Ярно Коскиранта (П. Дацюк, П. Херсли) 03:46
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 04:18
08:04 Александр Панков
Сергей Широков (П. Дацюк, Е. Кетов) 08:53
Сергей Плотников 16:22
2-й период
Ярно Коскиранта (А. Хохлачев) 26:07
Николай Прохоркин (С. Плотников, Е. Яковлев) 31:45
39:16 Максим Афиногенов
Евгений Дадонов (И. Ковальчук) 39:59
3-й период
46:58 Алексей Макеев (Р. Горак, М. Афиногенов)
Александр Хохлачев 48:40
51:30 Максим Афиногенов
59:10 Алексей II Семенов
59:10 Алексей Макеев
Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев) 59:30
Статистика
30 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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