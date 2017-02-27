СКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярно Коскиранта (4-я, 27-я минуты), Вадим Шипачев (5), Сергей Широков (9), Николай Прохоркин (32) и Евгений Дадонов (40 и 60). У проигравших отличился Алексей Макеев (47).

Эта победа позволила команде из Санкт-Петербурга пробиться в четвертьфинал плей-офф КХЛ, счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу СКА. Петербургский клуб стал первым участником четвертьфинала.

В ¼ финала СКА встретится с победителем серии между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо».