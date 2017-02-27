«Момент с нарушением численного состава командой “Ак Барс” зафиксирован специалистами в комнате видеопросмотров. После игры инспектором матча этот эпизод, наряду с другими, разобран с судьями матча, им указано на ошибки. В случае, если бы в момент нарушения численного состава произошло взятие ворот, главный судья по правилу 330 пункт 9 имел бы право обратиться за консультацией к специалисту видеоповторов. При установлении нарушения, взятие ворот было бы отменено», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.