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27 февраля 2017, 22:03 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Главный арбитр КХЛ: Cудьям указано на ошибки в матче «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал незафиксированное нарушение «Ак Барсом» численного состава в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:4, 2−1 в серии).

«Момент с нарушением численного состава командой “Ак Барс” зафиксирован специалистами в комнате видеопросмотров. После игры инспектором матча этот эпизод, наряду с другими, разобран с судьями матча, им указано на ошибки. В случае, если бы в момент нарушения численного состава произошло взятие ворот, главный судья по правилу 330 пункт 9 имел бы право обратиться за консультацией к специалисту видеоповторов. При установлении нарушения, взятие ворот было бы отменено», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

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