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27 февраля 2017, 21:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Чернышенко: Конкретных переговоров об участии клубов КХЛ в ЛЧ не велось

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможность выступления клубов лиги в хоккейной Лиге чемпионов со следующего сезона.

«Мы действительно получали предложения о сотрудничестве от руководства Лиги чемпионов, однако конкретных переговоров о вступлении клубов Континентальной хоккейной лиги в этот проект не велось. В связи с этим вызывают удивление слова исполнительного директора Лиги чемпионов Мартина Бауманна о том, что две наши команды присоединятся к проекту уже в следующем сезоне. КХЛ — сильнейшая лига на евразийском пространстве, нам не к кому присоединяться. Как я уже говорил, мы готовы рассмотреть вопрос о проведении выставочных матчей между победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Гагарина», — сказал Чернышенко «Чемпионату».
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