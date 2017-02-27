Чернышенко: Конкретных переговоров об участии клубов КХЛ в ЛЧ не велось

«Мы действительно получали предложения о сотрудничестве от руководства Лиги чемпионов, однако конкретных переговоров о вступлении клубов Континентальной хоккейной лиги в этот проект не велось. В связи с этим вызывают удивление слова исполнительного директора Лиги чемпионов Мартина Бауманна о том, что две наши команды присоединятся к проекту уже в следующем сезоне. КХЛ — сильнейшая лига на евразийском пространстве, нам не к кому присоединяться. Как я уже говорил, мы готовы рассмотреть вопрос о проведении выставочных матчей между победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Гагарина», — сказал Чернышенко «Чемпионату».