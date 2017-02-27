Дубровский: Бюджет ХК «Трактор» в ближайшем сезоне останется тем же

«Трактор» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, уступив магнитогорскому «Металлургу», омскому «Авангарду» и казанскому «Ак Барсу». Министр спорта Челябинской области Леонид Одер в ноябре 2014 года заявлял, что в 2015-м финансирование клуба из областной казны будет сокращено с 916 до 600 миллионов рублей. Впоследствии заместитель губернатора Челябинской области Иван Сеничев отметил, что бюджет «Трактора» в сезоне-2015/16 «будет тот же самый».

«Думаю, бюджет на следующий год останется тем же. Но цифру называть я не буду. Сделаем ставку на своих воспитанниках, это позволяет нам обходиться достаточно реальными цифрами», — сказал Дубровский корреспонденту «Р-Спорт».

«Трактор» после трех матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ с астанинским «Барысом», два из которых прошли в Челябинске, уступает со счетом 1−2.

«Все-таки мы надеемся, что команда сможет выйти в полуфинал конференции, — продолжил собеседник агентства. — Такая задача стоит, и она реальна. Понятно, спорт есть спорт, но даже положение команд по итогам «регулярки» говорит о том, что у «Трактора» есть все шансы пройти дальше. Просто нужно немного спортивного счастья, а так все возможности у нас есть. Очень хочется, чтобы «Трактор» вышел в полуфинал конференции и там встретился с «Магниткой».