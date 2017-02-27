Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин проводит 750-й матч в чемпионатах России
Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин проводит 750-й матч в чемпионатах России и 50-й в
плей-офф КХЛ.
Подмосковная команда принимает в Подольске питерский СКА в четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции (0−3 в серии).
Копейкин является воспитанником ангарского хоккея. В своей карьере он выступал за «Амур», «Спартак», «Авангард», «Сибирь» и «Витязь».
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