Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин проводит 750-й матч в чемпионатах России

Подмосковная команда принимает в Подольске питерский СКА в четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции (0−3 в серии).



Копейкин является воспитанником ангарского хоккея. В своей карьере он выступал за «Амур», «Спартак», «Авангард», «Сибирь» и «Витязь».