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27 февраля 2017, 20:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин проводит 750-й матч в чемпионатах России

Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин проводит 750-й матч в чемпионатах России и 50-й в плей-офф КХЛ.

Подмосковная команда принимает в Подольске питерский СКА в четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции (0−3 в серии).

Копейкин является воспитанником ангарского хоккея. В своей карьере он выступал за «Амур», «Спартак», «Авангард», «Сибирь» и «Витязь».

Витязь
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