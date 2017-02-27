Форвард Илья Каблуков впервые за четыре сезона в ХК СКА пропускает матч плей-офф

СКА в понедельник проведет четвертый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя». Счет в серии до четырех побед — 3−0 в пользу СКА.

Каблуков перешел в СКА из подмосковного «Атланта» в январе 2014 года. Хоккеист не пропустил ни одного из предыдущих 50 матчей СКА в плей-офф. В истории СКА в КХЛ более продолжительные серии в плей-офф были только у Тони Мортенссона (73 игры) и Патрика Торесена (62 игры).

В состав СКА вернулись, как ранее сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации, форварды Сергей Плотников и Вадим Шипачев.