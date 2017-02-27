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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28910018/
27 февраля 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард Илья Каблуков впервые за четыре сезона в ХК СКА пропускает матч плей-офф

Нападающий СКА Илья Каблуков впервые за четыре сезона выступлений в клубе из Санкт-Петербурга не вошел в состав команды на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА в понедельник проведет четвертый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя». Счет в серии до четырех побед — 3−0 в пользу СКА.

Каблуков перешел в СКА из подмосковного «Атланта» в январе 2014 года. Хоккеист не пропустил ни одного из предыдущих 50 матчей СКА в плей-офф. В истории СКА в КХЛ более продолжительные серии в плей-офф были только у Тони Мортенссона (73 игры) и Патрика Торесена (62 игры).

В состав СКА вернулись, как ранее сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации, форварды Сергей Плотников и Вадим Шипачев.

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