Форвард Илья Каблуков впервые за четыре сезона в ХК СКА пропускает матч плей-офф
Нападающий СКА Илья Каблуков впервые за четыре сезона выступлений в клубе из
Санкт-Петербурга не вошел в состав команды на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА в понедельник проведет четвертый матч 1/8 финала
Каблуков перешел в СКА из подмосковного «Атланта» в январе 2014 года. Хоккеист не пропустил ни одного из предыдущих 50 матчей СКА в
В состав СКА вернулись, как ранее сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации, форварды Сергей Плотников и Вадим Шипачев.
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