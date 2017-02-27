Леонид Вайсфельд: Новость про Капризова? Без комментариев
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд отказался комментировать информацию о переходе нападающего Кирилла Капризова в ЦСКА.
Также руководитель высказался об идее Вячеслава Фетисова о равенстве клубов в КХЛ и отметил, что начать можно с лимита на легионеров.
— Прокомментируете новость про Кирилла Капризова?
— Нет.
— «Нет», в плохом смысле?
— Без комментариев.
— Недавно Вячеслав Фетисов сделал предложение о том, что клубы на пять лет должны заморозить гонку зарплат и создать для всех команд равные условия. Как вы относитесь к этому.
— В предложениях Фетисова есть разумное зерно, хотя я не всегда согласен с его заявлениями. Действительно, если мы хотим поднять уровень нашего хоккея, то должны создать равные условия для всех клубов. Понятно, что будут более состоятельные команды, а будут менее состоятельные. И это совсем не значит, что условный СКА нужно опускать до уровня «Металлурга» из Новокузнецка, но
— Какой?
— Я прекрасно отношусь к «Куньлуню», ничуть не стараюсь принизить заслуг Владимира Юрзинова, который в трудной ситуации вывел команду в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter