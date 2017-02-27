Леонид Вайсфельд: Новость про Капризова? Без комментариев

Также руководитель высказался об идее Вячеслава Фетисова о равенстве клубов в КХЛ и отметил, что начать можно с лимита на легионеров.

— Прокомментируете новость про Кирилла Капризова?

— Нет.

— «Нет», в плохом смысле?

— Без комментариев.

— Недавно Вячеслав Фетисов сделал предложение о том, что клубы на пять лет должны заморозить гонку зарплат и создать для всех команд равные условия. Как вы относитесь к этому.

— В предложениях Фетисова есть разумное зерно, хотя я не всегда согласен с его заявлениями. Действительно, если мы хотим поднять уровень нашего хоккея, то должны создать равные условия для всех клубов. Понятно, что будут более состоятельные команды, а будут менее состоятельные. И это совсем не значит, что условный СКА нужно опускать до уровня «Металлурга» из Новокузнецка, но все-таки огромной разницы по зарплатам быть не должно. Хорошие хоккеисты будут появляться только в матчах против команд, которые равны тебе по классу. Никак иначе. Есть и другой момент.

— Какой?