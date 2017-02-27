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27 февраля 2017, 19:42 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Леонид Вайсфельд: Новость про Капризова? Без комментариев

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд отказался комментировать информацию о переходе нападающего Кирилла Капризова в ЦСКА.

Также руководитель высказался об идее Вячеслава Фетисова о равенстве клубов в КХЛ и отметил, что начать можно с лимита на легионеров.

— Прокомментируете новость про Кирилла Капризова?

— Нет.

— «Нет», в плохом смысле?

— Без комментариев.

— Недавно Вячеслав Фетисов сделал предложение о том, что клубы на пять лет должны заморозить гонку зарплат и создать для всех команд равные условия. Как вы относитесь к этому.

— В предложениях Фетисова есть разумное зерно, хотя я не всегда согласен с его заявлениями. Действительно, если мы хотим поднять уровень нашего хоккея, то должны создать равные условия для всех клубов. Понятно, что будут более состоятельные команды, а будут менее состоятельные. И это совсем не значит, что условный СКА нужно опускать до уровня «Металлурга» из Новокузнецка, но все-таки огромной разницы по зарплатам быть не должно. Хорошие хоккеисты будут появляться только в матчах против команд, которые равны тебе по классу. Никак иначе. Есть и другой момент.

— Какой?

— Я прекрасно отношусь к «Куньлуню», ничуть не стараюсь принизить заслуг Владимира Юрзинова, который в трудной ситуации вывел команду в плей-офф. Но ведь в этом клубе собраны качественные европейские игроки и у них нет никакого лимита на легионеров. Почему китайцы или «Барыс» могут иметь по 10 иностранцев, а мы нет. И сейчас, когда у нас есть травмированные легионеры, мы даже заменить их не можем. Так что вопрос не только в том, чтобы у клубов был сопоставимый зарплатный бюджет, но и в том, чтобы для всех участников турнира были одинаковые условия. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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