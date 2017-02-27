Минское «Динамо» и «Локомотив» определились с составами на четвёртый матч серии
Минское «Динамо» и «Локомотив» определились с составами на четвёртый матч четвертьфинала Западной конференции, который начнётся в 19:30 мск.
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Ярославцы ведут в серии со счётом 3−0.
«Динамо» Мн:
Скривенс (Лаланд);
Граньяни — Коробов, Клинкхаммер — Эллисон — Костицын;
Хенкель — Шинкевич, Гаврус — Ковыршин — Павлович;
Лисовец — Готовец, Китаров — Кулаков — Степанов;
Карабань, Дрозд — Стась — Матерухин.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Мосалёв — Локтионов — Кадейкин;
Коледов — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.
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