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27 февраля 2017, 19:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» и «Локомотив» определились с составами на четвёртый матч серии

Минское «Динамо» и «Локомотив» определились с составами на четвёртый матч четвертьфинала Западной конференции, который начнётся в 19:30 мск.

Минское Динамо и Локомотив определились с составами на четвёртый матч четвертьфинала Западной конференции который начнётся в 19:30 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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Ярославцы ведут в серии со счётом 3−0.

«Динамо» Мн:
Скривенс (Лаланд);
Граньяни — Коробов, Клинкхаммер — Эллисон — Костицын;
Хенкель — Шинкевич, Гаврус — Ковыршин — Павлович;
Лисовец — Готовец, Китаров — Кулаков — Степанов;
Карабань, Дрозд — Стась — Матерухин.

«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Мосалёв — Локтионов — Кадейкин;
Коледов — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.

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