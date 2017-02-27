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27 февраля 2017, 18:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Шипачёв и Плотников вернулись в состав СКА на четвёртый матч серии с «Витязем»

Стали известны составы «Витязя» и СКА на четвёртый матч в их противостоянии в плей-офф.

Стали известны составы Витязя и <span class=error>СКА</span> на четвёртый матч в их противостоянии в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Вместо защитника Романа Рукавишникова в заявке находится Егор Рыков, а Сергей Плотников сыграет вместо Ильи Каблукова. Также в состав «армейцев» вернулся Вадим Шипачёв, пропустивший третий матч из-за болезни. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Витязь»:
Сятери (Тодыков);
Головков — Семёнов, Макеев — Никулин — Афиногенов;
Катичев — Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;
Романов — Лукин, Выглазов — Горак — Чернов;
Воронков, Панков — Яценко — Швец-Роговой, Джиошвили.

СКА:
Коскинен, (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зубарев — Зуб, Широков — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Хохлачёв — Коскиранта — Барабанов, Неколенко.

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