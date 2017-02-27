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27 февраля 2017, 18:32 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Торпедо» Вячеслав Кулёмин оштрафован

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Динамо» Мск, который состоялся 25 февраля.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК «Торпедо» Вячеслава Кулёмина наказание по правилу 526 а (Удар локтем) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — малый штраф (2 мин.) — на наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) — малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) — и согласно п. 1.3.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Торпедо НН
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