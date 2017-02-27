КХЛ отменила дисциплинарный штраф Криса Ли

36-летний хоккеист получил дисциплинарный штраф на 10 минут за грубую игру.

В текущем розыгрыше плей-офф Ли набрал 3 (0+3) очка в 3-х матчах. На данный момент «Магнитка» ведет в серии с китайским клубом со счетом 3−0. Следующая игра состоится 28 февраля.