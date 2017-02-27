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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28908468/
27 февраля 2017, 18:05 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

КХЛ отменила дисциплинарный штраф Криса Ли

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение отменить наложенное на защитника магнитогорского «Металлурга» Криса Ли наказание по итогам 3-го матча ¼ финала Восточной конференции против «Куньлуня» (3:2).

36-летний хоккеист получил дисциплинарный штраф на 10 минут за грубую игру.

В текущем розыгрыше плей-офф Ли набрал 3 (0+3) очка в 3-х матчах. На данный момент «Магнитка» ведет в серии с китайским клубом со счетом 3−0. Следующая игра состоится 28 февраля.

26.02.2017 12:30 Зрители 7200 Плей-офф: 1/4 финала конференций LeSports Center
Куньлунь 2:3 Металлург Мг
(1:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Илья Воробьев
Вратари
Томи Кархунен 59:15 Василий Кошечкин
1-й период
05:01 Томаш Марцинко
05:01 Томаш Марцинко
06:03 Миика Лахти
Ярослав Косов 16:06
Ярослав Косов 16:06
17:56 Линус Виделль (Т. Тайми, Т. Мянтюля)
2-й период
Крис Ли 24:40
Денис Платонов (Вик. Антипин, Е. Бирюков) 34:12
Александр Семин 34:43
Сергей Мозякин (Ян Коварж, Д. Зарипов) 38:09
3-й период
53:35 Макс Вярн
Данис Зарипов (С. Мозякин, К. Ли) 54:24
55:12 Олег Яшин (Т. Мянтюля, В. Перескоков)
57:15 Мартин Бакош
Крис Ли 57:15
Оскар Осала 57:15
Крис Ли 59:15
Статистика
10 Штрафное время 22
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Куньлунь
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