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27 февраля 2017, 17:34 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Роман Ротенберг, Кинэн и Эспозито вошли в координационный совет ХК «Куньлунь»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито и знаменитый тренер Майк Кинэн вошли в международный координационный совет пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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О создании совета, в который всего вошли восемь человек, было объявлено в понедельник. Кроме того, клуб заявил о намерении создать фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), команду в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), а также команду в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ).

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