Роман Ротенберг, Кинэн и Эспозито вошли в координационный совет ХК «Куньлунь»

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О создании совета, в который всего вошли восемь человек, было объявлено в понедельник. Кроме того, клуб заявил о намерении создать фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), команду в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), а также команду в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ).