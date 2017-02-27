Роман Ротенберг, Кинэн и Эспозито вошли в координационный совет ХК «Куньлунь»
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито и знаменитый тренер Майк Кинэн вошли в международный координационный совет пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь». Об этом сообщает пресс-служба команды.
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О создании совета, в который всего вошли восемь человек, было объявлено в понедельник. Кроме того, клуб заявил о намерении создать
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